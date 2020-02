María Isabel et Mimi imitent la chanson Eurovision Junior “Before dead than simple”

Si presque au début de la nuit on a vu Rosana sur le plateau pour chanter avec Belinda Washington grâce à “l’original et la copie” du bouton, alors qu’ils allaient mettre un terme aux performances du sixième gala de la saison huit de ‘Your face I ça sonne ‘, Nous avons vu un grand candidat de la dernière édition revenir pour aider María Isabel pour répéter votre thème de la semaine.

María Isabel et Mimi dans ‘Ton visage me sonne’

Et ce n’est autre que Mimi. L’ancienne concurrente de ‘OT 2017’ était en quatrième position lors de la septième saison du show de talents Antena 3 et voulait revenir, en l’occurrence répéter avec María Isabel sa “Witch Woman”. Avec un pantalon et un top astronaute en argent, l’Andalou a sauté sur scène et s’est déplacé par lui en imitant au mieux la danse originale. Quand il a fini de chanter, Àngel Llàcer et Chenoa lui ont dit qu’il avait manqué d’efforts: “Tu m’as manqué de te fatiguer davantage”.

Manel Fuentes a demandé à Mimi de se lever de la chaise et d’approcher Maria Isabel. Les deux ont fusionné en un câlin et la chanteuse de Lola Indigo l’a félicitée parce qu’elle “a été mini moi” et pour tout l’effort et le désir qu’elle a mis dans la semaine de répétition. “Tu partais“, a-t-il déclaré avant de nier sa propre affirmation en affirmant que ce n’était pas la première fois qu’il faisait face à une danse animée.

Danse Eurovisive

“J’ai été et je suis fan de María Isabel“, il a avoué plus tard crier” qu’elle a été la première à faire beaucoup de choses en Espagne “. A cette époque, Angel Llàcer s’est levé pour faire demi-tour la tortilla, livrer un éventail rouge à chacun, et demander à Mimi de montrera à quel point la fan de la chanteuse dansait avec elle le mythique «Avant de mourir que simple». Et elle l’a bien fait. Les deux ont interprété un morceau de la chanson comme s’il y avait un miroir entre eux et se sont fondus en un câlin pour finir.

.