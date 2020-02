María Isabel remporte le quatrième gala et rompt à nouveau avec émotion

Pour la nuit du 31 janvier, Antena 3 a de nouveau parié sur son show de talents. Vendredi soir, le quatrième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne» est revenu nous accompagner et a été chargé de performances d’élite. La saison ne fait que commencer et le classement est très serré. Jorge González et Cristina Ramos restent au sommet depuis le début.

María Isabel gagne «Votre visage me sonne»

Cette nuit, C’est María Isabel qui a remporté la victoire. C’est presque en fin de soirée qu’il monte sur scène pour jouer Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh et n’a pas manqué un seul détail pour interpréter la chanson “Immortal”. Quand il a fini d’agir, Carlos Latre s’est levé pour louer son numéro et Chenoa a été le premier à le féliciter.

Latre l’a félicitée pour savoir comment cacher son accent andalou et elle a reconnu qu’il n’a pas été facile d’apprendre la chanson car il y a beaucoup de phrases d’affilée, dont même la moitié n’était pas connue. “J’ai été impressionné“Àngel Llàcer a libéré quand il est temps pour son évaluation. Carlos Latre a de nouveau commenté la difficulté d’imiter un autre artiste et lui a dit qu’il s’était imposé comme un imitateur:” Cum laude “.

Pleure encore

Lorsque Manel Fuentes a annoncé qu’elle avait remporté le gala, María Isabel n’a pas pu éviter de pleurer. Le présentateur a souligné qu’il a des galas avec l’émotion à la surface et cela l’a fait pleurer encore plus. Rappelez-vous que la semaine dernière, il a vécu une controverse avec Lolita et à cette occasion, il ne voulait pas faire référence à ce qui s’est passé.

