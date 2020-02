María Jesús Ruiz, de retour à «Sauve-moi» avec une section d’imitations dans le style de «Ton visage me sonne»

María Jesús Ruiz a décidé de travailler à nouveau dans «Save Me» après avoir quitté l’espace il y a deux ans. La miss élargit peu à peu sa carrière musicale et il y a quelques mois, elle a déjà sorti son premier single, maintenant elle aura sa propre section dans l’espace où elle pourra montrer encore plus ses compétences musicales dans “Little Ruize Señora”. Comme dans le programme du concours, «Votre visage me sonne», la grande sœur imitera différents chanteurs en direct et se caractérisera comme ils.

María Jesús Ruiz qualifiée d’Alaska dans «Save Me»

Alejandro Abad, producteur, auteur-compositeur et compositeur qui a déjà une expérience pour avoir travaillé dans «Opération Triunfo», sera celui qui aidera Ruiz à relever les défis hebdomadaires qui sont proposés. Pour le moment, la collaboratrice du programme a fait ses débuts dans sa section imitant l’Alaska dans ses quatre-vingt. La plupart de ses coéquipiers ont convenu qu’il s’agissait d’une bonne performance, à l’exception d’Antonio Montero, qui pense qu’il peut encore faire mieux.

María Jesús fera également de la “thérapie” avec Cristina Soria

Comme si cela ne suffisait pas, l’ancienne survivante subira également plusieurs séances avec Cristina Soria, la coach du programme. Lors de son premier rendez-vous, Ruiz n’a pas pu s’empêcher de pleurer en se rappelant toutes les critiques qu’il avait de sa part: “Je ne veux pas qu’ils disent que je suis intéressé, j’ai tellement souffert et J’ai eu un si mauvais moment dans ‘Save Me’ que je ne l’ai pas surmonté, j’ai peur“, a avoué le vainqueur de” GH Duo “.

L’entraîneur a essayé de lui faire comprendre qu’elle ne pouvait pas empêcher les autres de parler mal d’elle, mais la façon de faire face à ces critiques: “J’essaie de montrer que je reste avec le bien, que les choses ne m’affectent pas, mais ce n’est pas le cas”, a-t-il expliqué. la miss Sur le tournage de «Save Me», la collaboratrice a admis qu’elle voulait retravailler au milieu, mais qu’elle le craignait. Kiko Matamoros a été très claire avec elle et a expliqué que le plus gros problème qu’il a est le manque de crédibilité pour tous les mensonges qu’il a dit dans le passé. Elle a relevé le défi et est prête à le résoudre: “Oui, ça peut l’être. Je vais devoir le gagner”, a conclu le Tertullien.

.