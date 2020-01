María Jiménez raconte dans ‘Saturday deluxe’ son rêve érotique particulier avec Jorge Javier Vázquez: “You had rajita”

En 2019, María Jiménez a souffert d’un problème intestinal qui l’a amenée à être admise pendant plusieurs mois. Près de six mois après sa visite à “ Saturday deluxe ” pour annoncer sa sortie d’hôpital, la chanteuse est revenue au programme présenté par Jorge Javier Vázquez pour parler de ce qu’elle pense avoir besoin de l’aide continue d’une personne et pour donner son avis sur les problèmes qui sont dans le chandelier, comme la pause sonore entre María Teresa Campos et Moustache Arrocet. Jiménez a également eu le temps de raconter un rêve érotique avec l’animateur Telecinco le plus connu et de recevoir une surprise très spéciale.

María Jiménez lors de son interview sur ‘Saturday Deluxe’

“Vous ne pouvez pas sombrer dans votre propre misère, vous devez nager pour vous rendre sur le rivage”, a commencé la chanteuse à expliquer son attitude face au rétablissement de la maladie dont elle souffrait. C’est alors que María Patiño voulait savoir si cela la dérangeait de dépendre d’une personne pour se doucher ou pour accomplir des tâches quotidiennes, auxquelles Jiménez a répondu qu’il l’assumait «avec résignation» et qu’il pouvait encore marcher en toute liberté avec une marchette.

Jorge Javier a voulu mettre une touche d’humour et d’apostille: “Plus de choses que vous pouvez faire seul.” Suscitant le rire du public et des collaborateurs, Jiménez a répondu: “Ce que vous pensez ne fonctionne plus pour moi”. Chelo García-Cortés a également rejoint la conversation: “Cela ne fonctionne pas parce que vous ne l’avez peut-être pas essayé.” La personne interrogée, sans mâcher ses mots, a déclaré: “Que savez-vous? Me connaissez-vous de la taille aux pieds?“.

Son rêve érotique avec Jorge Javier

Maria se sentait non seulement honnête quant à l’état de sa vie sexuelle, mais voulait également partager avec le public un rêve érotique qu’elle avait eu avec Jorge Javier, qui était très curieux de l’histoire. La chanteuse a expliqué que dans son rêve, elle enlevait les boules des chaussettes avec une lame de rasoir, quand Le présentateur de «The Discount Time» est apparu et lui a demandé de se raser.

“Il baisse son pantalon, je commence à le raser et, quand tous ses cheveux sont enlevés, il n’avait pas de queue, il avait un rajita”, a déclaré le chanteur, réveillant les rires du public, des collaborateurs et du protagoniste de l’histoire, qui n’a pas Je pouvais arrêter de rire. “Est-ce que ça vous a excité?” Jorge Javier voulait savoir. “Je n’ai pas eu le temps, ils m’ont réveillé”, a avoué Maria. Profitant de la sincérité de la chanteuse, la conductrice lui a demandé si elle avait déjà été avec une femme, ce à quoi la personne interrogée a répondu: “Plusieurs fois”.

“Je dirais à María Teresa qu’Edmundo a été une erreur”

María Jiménez a également donné son avis sur la pause la plus célèbre de ces dernières semaines, celle de María Teresa Campos et Edmundo Arrocet. L’artiste a commencé par dire que considère que l’humoriste est une “putain” car “il a toujours beaucoup de femmes autour”. Jiménez a expliqué qu’il sait bien comment Arrocet travaille avec les femmes car elles ont travaillé ensemble pendant un an et demi, au cours duquel il ne lui a pas lancé l’if, mais à d’autres femmes alors qu’il était marié.

María Jiménez donne son avis sur Edmundo Arrocet dans ‘Saturday Deluxe’

María Patiño voulait savoir ce que le chanteur allait dire au journaliste après la rupture et Jiménez était clair: “Qu’Edmund a été une erreur; s’il est parti, alors au revoir”. Il a expliqué qu’elle «aime beaucoup Edmundo», mais qu’elle ne veut pas qu’elle fasse du mal au communicateur vétéran. En outre, il a avoué qu’elle imaginait que l’histoire d’amour entre le comédien et l’hôte de “Quel moment heureux!” Cela se terminerait de cette façon car on apprend qu’ils sont ensemble.

“Dans ce pays, aucun disque n’est vendu, comment allez-vous faire un disque, María Teresa? Qui vous a trompé?”, A continué Jiménez à réfléchir., en référence au désastre commercial dans lequel Moustache et le journaliste se sont embarqués ensemble. Mais la chanteuse a également expliqué qu’elle peut sympathiser avec María Teresa parce que l’humoriste est une personne “qui vous fait rire du matin au soir” et une filou. “Il est mariposeando, beaucoup a souffert avec Maria Teresa”, a déclaré le chanteur.

La surprise d’Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo a voulu surprendre María Jiménez en direct et a appelé le programme pour transmettre son amour et son admiration: “Pour moi, il y aura eu des voix incroyables et les plus connues en Espagne, Maria est la plus grande parce que je me sentais avec toi et chaque fois que j’entends une chanson de toi je vibre“L’artiste a aimé ce message et s’est exclamé:” Comme c’est mignon! “

La fille de la duchesse d’Alba a continué de s’effondrer en compliments avec la chanteuse et lui a dit qu’elle était “authentique” et qu’elle l’aimait beaucoup. Ensemble, ils ont discuté de projets futurs, comme l’enregistrement d’un disque ou le lancement d’une tournée théâtrale. Jorge Javier n’a pas manqué l’occasion de proposer à Eugenia de visiter ‘Saturday Deluxe’ pour réaliser un polygraphe: “On paie très bien”. En riant, l’aristocrate a rejeté l’invitation.

