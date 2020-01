María serait la gagnante de «MasterChef Junior 7», selon les utilisateurs de FormulaTV

La finale de «MasterChef Junior 7» est là et il y a quatre candidats pour remporter le prix. Lu, Leo, María et Albert sont déjà en finale, mais ils ont encore plusieurs tests à surmonter pour devenir le septième MasterChef Junior en Espagne et rejoindre la liste où se trouvent des visages tels que Josetxo et Esther, les plus récents.

María remporte le «MasterChef Junior 7», selon l’enquête FormulaTV

Des quatre aspirants, María serait la gagnante de l’édition, selon les votes des utilisateurs dans l’enquête FormulaTV. Bien qu’il soit à noter qu’il est très distribué sans favori clair, le valencien est celui qui semble avoir le plus de points, car a reçu 27,1%. En compétition pour la deuxième place et, par conséquent, pour la deuxième veste qui les accrédite en tant que duellistes Albert et Leo se rencontrent, tous deux étant à égalité avec 25% des voix.

De cette façon, et selon les internautes, Lu serait la candidate avec moins d’options pour entendre son nom de la bouche de Pepe Rodríguez. Celui de Barcelone serait quatrième, puisque a reçu le soutien de 22,9%. Cependant, tout semble être très proche et il n’y a pas de favori clair. En somme, cela contraste avec le fait que Lu a été l’un des rivaux les plus forts de l’édition, donc, aux fins de ce qui a été vu dans le programme, il pourrait être victorieux.

María, finaliste de «MasterChef Junior 7»

Ce sera la grande finale

Les quatre finalistes doivent prouver qu’ils méritent la veste pour pouvoir cuisiner leur menu lors du duel final. Pour ce faire, ils doivent réussir deux tests de qualification, être le premier cuisinier sous la direction de Pepe Rodríguez, qui démontrera votre agilité, votre vitesse et votre facilité. La seconde consiste à préparer un menu de Diego Guerrero en DSTAgE pour transmettre aux juges qu’ils sont capables de réaliser des sets Michelin deux étoiles. Les deux duellistes doivent faire leur propre menu pour faire plaisir aux juges et à Martín Berasategui, le chef invité qui aidera à la dégustation.

