María Teresa Campos couvre la bouche d’un journaliste interrogée sur Edmundo Arrocet

La vie de María Teresa Campos est tout sauf simple ces derniers mois. Depuis que Mediaset Espagne a décidé de ne pas renouveler son union contractuelle avec lui, de nombreux problèmes ont prolongé la vie du communicateur. L’une des dernières a été sa rupture avec Edmundo Arrocet, son dernier partenaire. Entre les deux la fin n’a pas été trop positive et donc, la presse rose s’intéresse beaucoup au sujet. Chaque semaine émerge un nouveau témoignage ou de nouvelles informations sur le sujet, quelque chose qui ne semble pas aimer Malaga, comme il l’a démontré lors de sa dernière réaction à une question sur son petit ami.

María Teresa Campos et reporter de «Viva la vida»

«Socialité», le programme que María Patiño anime tous les samedis et dimanches sur le bureau de Telecinco, a publié quelques images dans lesquelles nous voyons un journaliste de «Viva la vida» attendant Maria Teresa dans la rue pour poser des questions sur Edmundo. “Encore? Lourd! Combien de temps ça va durer? Vraiment, je suis vraiment énervé. Je n’ai rien à voir avec cette personne et je ne veux pas que tu me donnes plus de nom. Je n’ai plus rien à dire. Amen! Ne me demandez plus, je l’ai déjà dit tant de fois vous devez réaliser que c’est un sujet que vous devez fermer davantage“, Je n’ai pas hésité à dire à la journaliste qu’elle était à pied.

Pour le rendre encore plus clair, Campos n’a pas hésité alors à se couvrir la bouche de sa propre main, un geste qui a surpris bien des gens et cela témoigne du malaise de la présentatrice de télévision, malgré cela, la journaliste a été calme et n’a à aucun moment reproché à ce mauvais geste dont elle était la présentatrice de «Quel moment heureux! dans Telecinco ‘. “Je pars maintenant”, a déclaré le Malaga avant de répondre à la dernière question du journaliste, dans ce cas lié aux «survivants». “Suivez-vous le problème? Je ne sais pas si vous pouviez voir quoi que ce soit à propos de Rocío Flores et de son saut”, a déclaré la journaliste en lui disant que María Teresa et ses filles étaient très amicales et entretenaient des liens étroits avec Rocío Carrasco, mère de le participant de la nouvelle édition de la réalité.

La mémoire des «survivants»

“Je ne suis pas très” Survivants “(…) et ce n’est pas que je n’aime pas ça, c’est que ça ne me rappelle pas de bons souvenirs”, déclara carrément le communicateur. Le sens? Edmundo Arrocet était un concurrent de «Survivors 2017», une participation que le communicateur n’a pas aimé, comme elle l’a avoué de son temps. Il semble clair que cette mauvaise mémoire a fait chaque fois que quelque chose arrive lié au format, la malagueña ne peut s’empêcher de se souvenir de ce qui a été l’un des noms avec lesquels elle a eu une longue relation.

