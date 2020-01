María Teresa Campos et Paolo Vasile dans une approche inattendue à la Fashion Week de Madrid

Au printemps de l’année 2019, María Teresa Campos a vécu un coup professionnel important et c’est que Mediaset Espagne a décidé de ne pas renouveler avec elle le contrat avait les deux parties. Le communicateur malagueña était alors sans travail et n’a jusqu’à présent pas trouvé le format parfait pour revenir au petit écran. Pendant ce temps, il a fait plusieurs apparitions à la télévision et a joué dans des interviews dans divers médias et dans de nombreux Ces pourparlers n’ont pas hésité à lancer quelques pullitas à Paolo Vasile, PDG de Mediaset Espagne.

Terelu Campos, María Teresa Campos et Paolo Vasile

Un exemple est sa dernière apparition à la télévision dans ‘Heaven can wait’, Format Movistar + dans lequel il a joué dans ses propres funérailles. Dans cet espace quand il a parlé du “trou du cul” mythique que Campos a dédié dans Antena 3, la journaliste n’a pas hésité à affirmer “qu’elle a déjà été inculpée”, faisant une allusion claire tout en la laissant non formatée à l’écran et ne souhaitant pas renouveler le contrat avec Mediaset Espagne. Précisément, concernant le temps où il était sans programme mais engagé par le groupe, Campos a déclaré que “J’ai fait un tort professionnel irréparable (…) parce que si je suis engagé pour deux ans en tant que présentateur et collaborateur, ce n’est pas à vous de rester à la maison “

Ce ne sont que deux exemples de la quantité de pullitas que Malaga a lancé à l’italien, quelque chose qui semblait montrer une mauvaise relation entre les deux qui ne semble pas exister finalement. La preuve en est ce que nous avons pu voir ce mardi 29 janvier à la Madrid Fashion Week. María Teresa Campos a assisté à son événement avec sa fille Terelu pour voir les débuts de sa petite-fille Alejandra Rubio dans le défilé automne / hiver 2020-2021 d’Ágatha Ruiz de la Prada. La collaboratrice de «Le débat des tentations» a été libérée comme mannequin et sa famille ne voulait pas le manquer. Ni eux ni Vasile ne l’ont fait et c’est que le PDG de Mediaset Espagne a également assisté à l’événement.

Retour à Telecinco?

Beaucoup ont été surpris par la bonne harmonie qui était évidente entre eux et c’est qu’ils se sont même assis ensemble dans la “première rangée” de l’événement et ils ont continué à parler et à plaisanter tout au long du défilé. Il semble clair que la mauvaise relation que nous pensions qu’il y avait entre les deux parties n’existe pas. Verrons-nous le communicateur revenir à Telecinco? Pour l’instant, c’est un mystère, ce que nous savons, c’est que son avenir professionnel a déjà des projets futurs, comme Malaga l’a révélé il y a peu de temps. “Je suis très enthousiaste à l’idée de nouvelles choses à venir” mais il ne voulait rien avancer car “je suis très superstitieux comme un bon andalou et je n’aime pas dire des choses tant qu’elles ne sont pas arrivées, je suis très excité”. Par conséquent, il n’a pas quitté Bien sûr, si le projet éventuel est déjà clos: “Peut-être, peut-être, on verra …”.

