María Teresa Campos raconte avec douleur dans ‘Saturday Deluxe’ comment s’est passée sa rupture amère avec Edmundo

L’une des nouvelles les plus surprenantes avec lesquelles 2019 s’est terminée a été la rupture entre María Teresa Campos et Edmundo Arrocet. Après avoir donné deux interviews en dehors de Telecinco, le réseau auquel le communicateur a été lié ces dernières années, la matriarche du clan Campos a visité ‘Saturday deluxe’ pour dire à quel point sa séparation inattendue a été difficile Avec l’humoriste.

María Teresa Campos, dans ‘Saturday deluxe’

Dans la conversation avec Jorge Javier Vázquez, María Teresa Campos a expliqué que le début de la fin est venu le 29 novembre, jour de l’anniversaire d’Edmundo, quand lors de la célébration, il a annoncé au journaliste qu’il partirait pour Malaga pour assister à un événement. . Le présentateur a été surpris par cette information, réveillant la colère de l’humoriste, ce qui a donné lieu à un argument que Maria Teresa n’a pas compris.

La communicatrice a dit que sa nervosité et son “désespoir” dans ce combat étaient tels qu’elle ne se souvient pas exactement de ce qu’ils ont dit, mais n’a jamais pensé que ce moment serait un tournant dans leur relation. Cette discussion a eu lieu un vendredi et après un week-end séparé pour des raisons professionnelles. Lundi, María Teresa Campos a reçu un message WhatsApp dans lequel Arrocet a dit au revoir et a exprimé sa volonté d’être amis à l’avenir. Compte tenu de l’incertitude qu’il ressentait, le journaliste a décidé de se rendre à la gare d’Atocha pour le rencontrer à son arrivée de Malaga pour parler face à face, mais l’humoriste n’est jamais apparu sur le quai de la gare de Madrid: “J’étais désespéré”, a-t-il raconté.

“Je ne pense pas avoir été avec d’autres”

“J’étais très mauvaise. Je me suis réveillée le matin et j’ai pleuré pour tout”, a avoué une Maria Teresa nerveuse. au sujet des jours après sa séparation d’Edmund. Visiblement excité, le journaliste est sincère avec Jorge Javier: “Je n’ai pas compris”. Sa tristesse et la pression des médias le suivant partout et lui demandant où se trouvait Moustache a fait que l’hôtesse a décidé d’envoyer une déclaration pour dire qu’ils n’étaient plus ensemble.

Après la déclaration, de nombreux médias ont commencé à spéculer sur la possibilité qu’Edmundo Arrocet ait été infidèle au journaliste. María Teresa a été blessée par ces spéculations et a déclaré que “tout ne va pas”. Jorge Javier lui a demandé directement s’il pensait que l’humoriste aurait pu être injuste et le présentateur a sincèrement dit: “Je ne pense pas qu’il ait été avec les autres”.

Dans le cas où il aurait été infidèle, le journaliste estime que cela l’aurait moins dérangé que “d’autres choses qui se sont passées”. María Teresa Campos a continué d’expliquer que Edmundo est revenu de Londres après avoir passé quelques semaines avec ses enfants et lui a reproché la rupture, affirmant qu’il ne voulait pas mettre fin à la relation avec ce message et qu’il avait “un très mauvais moment”. La présentatrice n’a jamais pensé que sa relation avec l’humoriste pourrait se terminer ainsi et elle ne comprend toujours pas l’attitude erratique et déconcertante de Moustache Arrocet.

María Teresa et le sexe

María Teresa Campos lors de son interview dans le ‘Deluxe’

Lorsque la journaliste a commencé à se souvenir de certains moments de sa relation avec l’humoriste, Jorge Javier a voulu savoir à quoi ressemblait le sexe dans le couple et a commencé par expliquer qu’elle avait vu son interview dans “ The Resistance ”, où l’une des questions les plus célèbres Il s’agit du nombre de relations sexuelles entretenues au cours du dernier mois. “Est-ce que tu as raté le sexe avec Edmund?”, a finalement demandé l’hôte de «Saturday Deluxe». Entre les rires, María Teresa Campos a avoué: “Je ne me souviens pas”.

“Je ne vais pas parler d’intimités parce que je n’en ai pas envie”, a commencé la journaliste en disant si elle avait des relations sexuelles avec son ex-partenaire parce qu’elle voulait “le respecter au maximum”. Mais il voulait faire une note et c’est Campos pense qu’il vaut mieux que les femmes soient plus âgées que les hommes car “elles ont le problème”, réveillant ainsi les rires et les applaudissements du présentateur et du public.

María Teresa a expliqué qu’elle considère le sexe comme “important, mais pas le plus important” dans une relation. “Parfois, vous vous comprenez mieux”, a déclaré le présentateur, réveillant à nouveau le rire des personnes présentes sur le plateau. Un avis que le journaliste avait déjà partagé dans le programme Broncano, quand il disait qu ‘”en l’absence de pain, les bons gâteaux sont”.

