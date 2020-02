María Teresa revient sur ‘Save me’ et finit par danser au rythme de Lola Indigo après avoir rencontré Antonio David

Dans l’après-midi du jeudi 6 février, «Save Me» a reçu une visite inattendue: celle de María Teresa Campos. Après avoir traversé «Saturday deluxe» le 1er février, la communicatrice était dans les installations de Mediaset, lorsque l’équipe du programme de l’après-midi de Telecinco, avec Carlota Corredera à la barre, s’est lancée pour s’adresser à elle en direct. . Une décision qui a donné lieu à une brève interview qui s’est terminée avec la visite de Campos sur le tournage de “Save me”, où il a rencontré Antonio David Flores et a fini par danser avec les collaborateurs et le présentateur au rythme de Lola Indigo.

María Teresa Campos salue Antonio David lors de sa visite à «Save Me»

Lors de la rencontre entre la présentatrice et María Teresa, le vétéran communicateur a reconnu que “J’aime vraiment Movistar, parce qu’il fait des choses très bonnes”, après que Corredera se soit souvenu de sa dernière visite à ‘The Resistance’ et le dîner subséquent de David Broncano chez lui, en plus de la participation de Campos à «Le ciel peut attendre». De plus, María Teresa a admis ne pas avoir vu “Sauve-moi” parce que “je dois prendre soin de ma santé” et elle s’est lancée pour défendre son ex-partenaire, Moustache Arrocet, étant donné que “je ne vois pas qu’ils viennent juste jouer avec lui”. “La grande majorité des choses qui sont dites sur lui ne sont pas vraies (…) Je veux que nous tournions la page, c’est pourquoi j’ai donné l’interview”Campos a souligné, qui a également critiqué le fait qu’aucune information n’a été rectifiée qui a été découverte par la suite comme fausse.

Carlota Corredera a également profité de l’occasion pour commenter la dernière controverse du programme centrée sur Lydia Lozano, qui a révélé la veille que Rocío Carrasco et Rocío Flores auraient eu une approche, ce que la seconde a nié en direct. “Je n’ai pas parlé à Rocío depuis plusieurs jours. De plus, je ne l’ai pas vue depuis la fin de l’année, nous avons passé un bon moment ensemble. Donc, je ne sais rien”, a avoué Campos., avant de souligner qu’une réconciliation entre mère et fille “serait belle”. Le communicateur, qui est toujours resté du côté de Carrasco dans ses différends avec son ex-partenaire, Antonio David, compte tenu de sa relation amicale, a eu l’occasion de rencontrer Flores lors de sa visite sur le plateau.

“Tu veux danser avec moi comme avec Broncano?”

María Teresa Campos danse avec Carlota Corredera et plusieurs collaborateurs de «Save me»

“Je suis arrivé à autre chose”, a avoué Maria Teresa, avant que Corredera l’invite à venir sur le plateau, où elle a salué David Valldeperas, en plus des dirigeants et des caméramans, après quoi il s’est lancé pour saluer chacun Un des collaborateurs présents. Une visite au cours de laquelle la présentatrice chevronnée a été accueillie par des applaudissements enthousiastes, tout en rappelant sa participation en tant que «défenseur du public» dans «Save Me». “La dernière fois que je suis venue, une amie très chère a dit dans un magazine qu’elle avait été gênée par les autres”, se souvient María Teresa, réticente à saluer les collaborateurs., avant que Carlota finisse par la convaincre de le faire.

“Je suis content de vous voir”, a déclaré Antonio David, saluant Campos en dernier, avec quelques baisers. Après que María Teresa a profité de la visite pour exhorter Kiko Hernández à cesser de “jouer avec Edmundo, car elle a toujours eu beaucoup d’affection pour vous”, en plaisantant, Corredera a commencé à l’encourager à danser avec elle et les collaborateurs. “Voulez-vous danser avec moi comme avec Broncano? Vous n’allez pas danser dans Movistar et ne le faites pas dans Telecinco, s’il vous plaît”, a demandé le présentateur., après quoi il a partagé une danse animée avec María Teresa au rythme de “Je ne veux plus de rien”, de Lola Indigo, mettant la touche finale à la visite, au cours de laquelle elle a dit au revoir à Corredera.

.