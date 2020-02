Mariages de contes de fées de Disney – Épisode 206 “OBJECTIFS de mariage!” Disney + Aperçu

Disney a dévoilé un synopsis et quelques images pour le sixième épisode de Disney’s Fairy Tale Weddings, qui arrive à Disney + le vendredi 20 mars 2020.

Épisode 206 «Objectifs de mariage!»

Les coéquipiers du Collège Joi et Lexie ont un mariage de conte de fées à Disneyland avec la championne de la Coupe du monde Brandie Chastain et la sensation de chant Colbie Collait. Nathan surprend Krystal avec une proposition à Paris et l’aide de Adventures By Disney.

Voici quelques images de cet épisode:

Vous pouvez visionner cet épisode sur Disney + le vendredi 20 mars.

