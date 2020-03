Mariah Carey fait la promotion de la sécurité contre les coronavirus en se lavant les mains à «Fantasy»

Mariah Carey reste en sécurité.

Alors que le monde est aux prises avec la pandémie de coronavirus, la diva pop prend des mesures pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Vendredi, la chanteuse a posté une vidéo sur TikTok d’elle et de ses jumeaux de 8 ans, Moroccan et Monroe, se lavant les mains pendant 20 secondes dans le lavabo de la salle de bain. La vidéo a été tracée par le remix de son tube classique “Fantasy” de 1995 avec le regretté Ol ‘Dirty Bastard.

«Tu es prêt? Nous avons eu 20 secondes », a déclaré MC avant de commencer à se laver les mains avec du savon et de l’eau tout en rappant le verset d’ODB.

«Moi et Mariah / Retournez comme des bébés et des sucettes», a chanté Dem Kids pendant que Mariah terminait les paroles.

“Old Dirt Dog n’est pas un menteur”, a-t-elle dit avant que le chronomètre ne se déclenche et ils ont célébré en jetant les mains en l’air.

Certains de ses célèbres disciples ont répondu dans les commentaires. “Ceci est incroyable!!!” a déclaré Millie Bobby Brown, tandis que Normani et JoJo ont laissé des emojis cardiaques.

D’autres artistes, dont Gloria Gaynor et JoJo, ont également utilisé les réseaux sociaux pour partager leurs routines de lavage des mains. JoJo est allée en direct sur Instagram, se nettoyant les mains tout en chantant son nouveau single “Man”, mais avec des paroles inspirées du coronavirus.

“Si je veux aimer quelqu’un, il va falloir le nettoyer sous ses ongles”, a-t-elle chanté en nettoyant chaque doigt. “Ils vont avoir besoin de mains propres / S’ils pensent être mon homme / Ils vont devoir se nettoyer les mains.”

Regardez ci-dessous le «Coronavirus Remix» de JoJo.