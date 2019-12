Mariah Carey lance une nouvelle vidéo «Tout ce que je veux pour Noël c'est toi»

Vingt-cinq ans après la sortie de «Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi», Mariah Carey livre une nouvelle vidéo pour son classique de Noël.

Le clip festif réalisé par Joseph Kahn, surnommé «Make My Wish Come True Edition», capture la magie du temps des fêtes. Il s'ouvre avec l'actrice de "Mixed-ish" Mykal-Michelle Harris regardant dans une vitrine où elle voit la reine de Noël elle-même vêtue d'un costume de Père Noël moulant.

L'enfant de 7 ans entre alors dans un pays des merveilles hivernal, avec des patins à roulettes et des ours en peluche géants. Mariah rejoint une gamme de petits soldats et revêt des ailes d'ange, tandis que ses jumeaux marocains et Monroe de 8 ans sortent d'un jack-in-the-box géant avant de montrer leurs mouvements de danse. Même son chien Cha Cha fait une apparition.

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo [/ intégré] [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo [/ intégré]

"Nous voulions faire un classique moderne, et c'est en quelque sorte le thème de cette chanson depuis le début", a déclaré Mariah aux fans lors d'un Q&A sur YouTube. "C'est donc un peu le contraire de la vidéo originale."

"Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi", qui figurait à l'origine sur l'album de Mariah en 1994 joyeux Noël, a frappé n ° 1 sur le Billboard Hot 100 pour la première fois cette semaine, devenant son 19e single n ° 1 et prolongeant son règne pour le plus parmi les artistes solo. «Noël est vraiment arrivé tôt cette année», a déclaré Mariah, reconnaissante.

Jeudi soir, elle a interprété son hit n ° 1 sur "The Late Late Show with James Corden". Plus tôt dans la semaine, elle a interprété "Oh Santa" et "Christmas Time Is in the Air Again" dans l'émission.