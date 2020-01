Mariah Carey, Les Neptunes seront intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs

Mariah Carey et The Neptunes deviendront les derniers intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs.

Ils dirigent la classe de 2020, qui comprend également The Isley Brothers, les anciens membres d’Eurythmics Annie Lennox et Dave Stewart, Rick Nowels, William «Mickey» Stevenson et Steve Miller.

Avec 19 succès n ° 1, Carey est l’auteure-compositrice la plus réussie de l’histoire des charts. En plus de sa gamme vocale de cinq octaves, elle a écrit ou co-écrit 18 de ses 19 chansons en tête du palmarès du Billboard Hot 100, y compris son plus récent «Tout ce que je veux pour Noël est toi», et détient le record de l’auteur-compositeur avec le plus de semaines passées au n ° 1 sur le graphique, avec 77 semaines.

“Je ne peux pas y croire … Le Temple de la renommée des auteurs !!!!”, a tweeté un Carey humilié. «C’est vraiment l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Je suis tellement fier et humble d’être en compagnie de ces auteurs-compositeurs légendaires – tous deux intronisés auparavant ainsi que l’incroyable promotion de 2020! “

Je ne peux pas le croire… LE HALL OF FAME DE SONGWRITERS !!!! 😱🤯 C’est vraiment l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Je suis tellement fier et humble d’être en compagnie de ces auteurs-compositeurs légendaires – tous deux intronisés auparavant ainsi que l’incroyable promotion de 2020! 🙏🦋 @SongwritersHOF pic.twitter.com/Pi4R7yrRYD

– Mariah Carey (@MariahCarey) 16 janvier 2020

Pharrell Williams et Chad Hugo, connus professionnellement sous le nom de The Neptunes, sont parmi les producteurs les plus réussis de tous les temps, co-écrivant des tubes pour JAY-Z (“I Just Wanna Love U”), “Britney Spears (” I’m a Slave 4 U ”), Nelly (“ Hot in Herre ”) et Justin Timberlake (“ Like I Love You ”).

Vingt-quatre actes étaient en lice pour la classe 2020 du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, dont Outkast, R.E.M., Patti Smith, Journey, Vince Gill et Gloria Estefan. Seuls six auteurs-compositeurs sont intronisés chaque année. Un auteur-compositeur se qualifie pour l’induction 20 ans après la première sortie commerciale d’une chanson.

Parmi les anciens intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs figurent JAY-Z, Jermaine Dupri, Justin Timberlake et Missy Elliott, qui est devenue la première femme intronisée rappeuse l’an dernier.

Le 51e dîner annuel d’intronisation et de remise des prix aura lieu le 11 juin à l’hôtel Marriott Marquis de New York.