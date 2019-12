Mariah Carey réorganise la vidéo "Tout ce que je veux pour Noël c'est toi", comprend des jumeaux marocains et Monroe

Un autre n ° 1 pour l'icône pop.



Peu d'artistes peuvent récupérer la première place des charts avec une chanson des Fêtes sortie il y a 25 ans. "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey est un classique des Fêtes qui est entré dans l'histoire comme un morceau incontournable pendant les mois d'hiver, mais il a vu une nouvelle vie en 2019. Le vidéoclip original du classique de Noël comportait des faux -des images de Mariah gambadant dans la neige, assise sur les genoux du père Noël et taillant son arbre, mais parce que la chanson a maintenant gagné l'icône pop son 19e numéro 1, il est tout à fait approprié qu'un nouveau visuel ait été créé.

Vendredi, Mariah a partagé sa vidéo mise à jour "Tout ce que je veux pour Noël est toi", réalisée par Joseph Kahn. Surnommé «Make My Wish Come True Edition», le clip est un Winter Wonderland familial plein de magie. Bien sûr, il doit y avoir un peu de sex-appeal dans le mélange alors que Mariah enfile une tenue de santa slim et une robe à paillettes rouges scintillantes. Les jumeaux de la chanteuse, Monroe et Moroccan, font également leur apparition avec un petit numéro de danse qui leur est propre. Appuyez sur play et préparez-vous à avoir cette chanson coincée dans votre tête pour un autre jour ou deux.