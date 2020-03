Mariana Arceo est libérée, après avoir surmonté le covid-19

Mexico,- L’athlète mexicaine Mariana Arceo, une athlète de pentathlon moderne, qui, en raison d’une pneumonie causée par le virus Covid-19 qui l’a maintenue hospitalisée ces derniers jours, a remercié la vie après avoir été libérée et avoir surmonté les moments critiques qui l’ont maintenue hospitalisée avec prévisions réservées.

“Après avoir été à l’hôpital pendant tant de jours avec des pronostics défavorables pour moi et ma santé, être devant vous et pouvoir dire que je l’ai fait, vous ne savez pas ce que ça me fait, être la première athlète infectée par ce virus, n’était pas pas facile, je n’aurais jamais imaginé que ça pouvait m’arriver, jamais, et ça m’est arrivé, et ma vie pendant un moment n’a pas eu beaucoup de choses en faveur, et maintenant pouvoir dire que je suis la première mexicaine à s’en remettre, c’est une fierté , parce que ce fut un combat très difficile, physiquement et mentalement, et la vie fait des choses pour vous, si vous me mettez ça, c’est parce que je pourrais y faire face, et parce que maintenant je peux être une personne, qui inspire les gens qui traversent ceci ou ils vont passer par là, et ils savent que ce n’est pas facile, mais il n’est pas impossible d’aller de l’avant “, a ajouté Arceo.

Arceo a déjà noté JO

La pentathlète mexicaine a ajouté qu’elle pouvait empêcher la progression de la maladie, mais elle ne savait pas écouter à temps. “Je ne savais pas écouter mon corps à temps, j’entrais pour mes premiers Jeux Olympiques et mon corps l’a poussé à l’extrême, puis je ne l’ai pas fait Je savais le détecter jusqu’à ce que mon corps soit très sérieux », a souligné l’athlète nationale.

Le jour est venu où pendant plusieurs jours j’attends, ma vie est hors de danger. Aujourd’hui, je serai le premier Mexicain à retrouver la santé après avoir été infecté par le coronavirus. Les moments les plus difficiles de ma vie que j’ai pu surmonter 🙏 # graciasmexico # COVID2019

– mariana Arceo (@ marianaArceo7) 26 mars 2020

Déjà qualifié pour la prochaine joute olympique, Arceo a remercié les autorités de la Commission nationale des sports (CONADE) qui ont su détecter précocement les symptômes et éviter de nouvelles complications.

