“Marianne” de Netflix ne reviendra pas pour une deuxième saison

Malheureusement, un autre grand spectacle mord la poussière.

L’un de nos nouveaux projets d’horreur préférés de 2019 était Netflix«S»Marianne», Huit épisodes captivants de télévision dirigés par Victoire Du Bois. Charmante, effrayante et émotionnelle, la série française a fait parler d’elle dans la communauté de l’horreur lorsqu’elle a frappé le service de streaming en septembre, obtenant des critiques élogieuses de la part de Stephen King et de notre propre Meagan Navarro.

Sans dévoiler de spoilers, la première saison de «Marianne» s’est terminée avec une allumette de plus d’histoire à raconter. Malheureusement, créateur / scénariste / réalisateur Samuel Bodin apporte de mauvaises nouvelles.

Bodin écrit sur Instagram, “Il n’y aura pas de deuxième saison pour MARIANNE. Nous en sommes très désolés et tristes. Mais nous vous verrons dans d’autres histoires… »

Dans «Marianne», Emma, ​​une célèbre écrivaine d’horreur française à succès, est obligée de retourner dans sa ville natale après que la femme qui hantait ses rêves il y a quinze ans commence à réapparaître.

La bonne nouvelle? La première saison de «Marianne» raconte une histoire complète et satisfaisante même si Bodin avait clairement plus à l’esprit pour son personnage principal, alors ne vous découragez pas de le vérifier si vous ne l’avez pas encore fait. Nous tous ici sur BD recommandons fortement celui-ci, et nous avons hâte de voir ce qui va suivre de Bodin. En espérant qu’il nous réserve plus d’horreurs…