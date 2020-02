Maribel Guard vêtue de cuir arbore son corps en minuscule robe | Instagram

Il semble que la belle comédienne, chanteuse et chef d’orchestre Maribel Guardia aime voler des soupirs parce qu’il vient de partager une image où il montre son corps spectaculaire vêtu d’une micro-robe en cuir.

Partager constamment images ou vidéos dans lequel il porte toujours ses costumes se faisant passer pour un modèle professionnel.

Malgré ses soixante ans Maribel Il a toujours eu un corps de rêve et à son âge actuel, il semble avoir la moitié facile, évidemment les années ne peuvent être évitées mais Guardia maintient une ligne spectaculaire dans les soins de son physique ainsi que votre santé.

Vous pourriez être intéressé: Maribel Guardia vêtue d’une robe et oublie de porter un soutien-gorge

Sur la photo mentionnée, l’interprète de “Aventureux” Il a l’air élégant et bien qu’il semble généralement assez tendre avec n’importe quelle tenue cette fois, on pourrait dire qu’il a l’air un peu rebelle bien en plus d’utiliser le couleur noire Il porte du cuir.

L’élégance et le portage vont de pair avec l’ex-femme de la regrettée chanteuse Joan Sebastian, avec qui il a eu un fils et maintenant un petit-fils qui aime incontestablement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Maribel del Rocío Fernández García à son âge, elle est considérée comme l’une des femmes mexicaines avec le meilleur corps du pays, ses 4,5 millions d’adeptes réfutent cette prémisse dans chacune de ses publications.

Récemment, Guard a décidé de parler de l’infidélité de son ex-mari Joan Sebastian, car elle a décidé de briser le silence et de parler de son infidélité qui a mis fin à son mariage.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien que tous deux étaient vraiment amoureux, leur mariage s’est terminé par un divorce après cinq ans de vie commune car Joan n’a jamais cessé d’être assez amoureux des femmes, et même une actrice bien connue était l’une des femmes avec lesquelles il était infidèle.

Malgré cet événement instable dans sa vie, Maribel a une fois de plus repris l’amour d’un homme qui la traite comme une reine et de ce que vous pouvez voir dans sa vie, tout s’est beaucoup amélioré.

Lire aussi: Maribel Guardia parle de l’infidélité de Joan Sebastian

.