– Maribel Guardia était naturelle, sans maquillage, à 60 ans

A 60 ans, sans maquillage et avec une tenue de sport, Maribel Guardia Il a été montré sur une photo sexy qu’il a partagée via son compte Instagram officiel, où il a montré sa silhouette.

Récemment, Maribel a également partagé comment elle s’amuse en quarantaine, son attitude positive et encourage ses fans en ces temps difficiles d’isolement social.

Cependant, ce week-end, la chanteuse a partagé l’image qui a été prise de son gymnase à domicile et devant un miroir. L’actrice a également conquis ses fans avec ses courbes et sa tenue composée d’un haut noir et de leggings de la même couleur, ainsi que de baskets roses.

Ce qui a le plus attiré l’attention de son instantané, c’est son visage naturel, car à quelques reprises la star de la télévision peut être vue sans maquillage, ainsi que sa taille de “guêpe”. Le poste de la costaricaine s’est rapidement rempli de likes et jusqu’à présent, elle a accumulé plus de 118 000 coeurs rouges, en plus de centaines de compliments sur son corps et sa bonne condition physique.

L’ex de la chanteuse décédée Joan Sebastian Elle est très active sur les réseaux sociaux lors de cet enfermement dû au coronavirus (COVID-19) et elle prend également le temps de profiter avec son petit-fils de nos jours. La célébrité a passé un après-midi de jeux dans le jardin à côté du garçon de deux ans.

À plusieurs reprises, la célébrité a donné de quoi parler pour sa forme physique spectaculaire à près de 61 ans qu’il est sur le point de rencontrer le 29 mai.

Pour accompagner sa dernière publication, avec laquelle elle a conquis ses fans, Maribel a écrit des hashtags tels que “gym motivation”, “I’m stay home”, “kisses”, “blessings” and “sweet dreams”.

Au milieu de la pandémie qui affecte le monde entier, Guardia a été l’un des artistes célèbres du Mexique qui a insisté pour que ses fidèles fans restent à la maison pour aplanir la courbe de contagion dans ce pays.

Fin mars, l’actrice est devenue virale avec une vidéo de Tik Tok dans laquelle elle a montré comment ces jours se passent. Maribel a montré ses meilleurs pas de danse lors du jumelage avec le reflet projeté devant son miroir de placard.

«Comme quand tu commences à halluciner dans la course des taureaux. Happy Friday », a-t-il écrit pour accompagner sa vidéo, qui a été musicalisée avec le single du chanteur« Llorarás » Oscar D’Leon.

Quelques jours auparavant, l’interprète avait attiré l’attention sur Instagram lorsqu’elle a été vue sur une photo portant sa silhouette en bikini bleu. “Dawn n’a jamais conquis une nuit et l’espoir n’a jamais surmonté un problème”, écrit-il.

Maribel a également été l’une des premières célébrités à suspendre ses activités à la mi-mars aux États-Unis, alors que l’épidémie n’avait pas encore atteint les niveaux alarmants qu’elle enregistre actuellement dans ce pays.

“Amis des États-Unis, je tiens à vous informer que mes dates à Phoenix, en Californie, à Chicago et à Washington sont momentanément annulées par le coronavirus”, a rapporté Guardia dans un message dans lequel il a également exprimé: “Que Dieu soit avec nous tous et passe ce cauchemar.”

