– Maribel Guardia montre comment elle s’amuse en quarantaine avec une tenue sexy

Maribel Guardia est très actif sur les réseaux sociaux pendant cette quarantaine coronavirus (COVID-19) Et cela montre comment il passe les jours de confinement en plus de partager son attitude positive et d’encourager ses fans en ces temps difficiles.

La célèbre, partage également comment elle aime l’isolement à côté de son petit-fils José Julián, avec qui il partage d’adorables moments.

Cette fois, l’actrice de 60 ans a partagé une vidéo de son jardin, montrant comment elle s’amuse en tant que fille en se balançant sur une balançoire.

Maribel est apparue dans une robe rouge sexy avec laquelle elle a ravi ses fans et a montré que malgré ses journées passées à la maison, elle ne perd pas le glamour qui la caractérise.

Apprenez-en plus dans la vidéo.

REGARDER SUR LA VIDÉO: Maribel Guardia au bord du délire pendant la quarantaine

