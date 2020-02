Maribel Verdú jouera dans “Ana”, un thriller basé sur le roman de Roberto Santiago sur TVE

Maribel Verdú sera le protagoniste d’une nouvelle série TVE, ‘Ana’, basé sur le roman homonyme écrit par Roberto Santiago. Ce thriller, qui durera six épisodes réalisés par Salvador García Ruiz et Gracia Querejeta, raconte l’histoire d’Ana Tramel, une brillante avocate criminelle aux petites heures qui sera forcée de reprendre l’action et de faire face à une affaire très importante.

Maribel Verdú jouera dans ‘Ana’ sur TVE

L’appel de son frère Alejandro, sans nouvelles depuis des années, pour expliquer qu’il a été accusé du meurtre du directeur du casino de Gran Castilla, fait décider Ana (qui donne vie à Maribel Verdú) entourez-vous d’une petite équipe de confiance pour faire face à une énorme société de l’industrie du jeu en cour.

L’adaptation et la création du scénario de la série sont en charge de l’écrivain du roman, Roberto Santiago, et Ángela Armero, qui a déjà travaillé comme scénariste dans ‘Velvet’ ou dans le film “Si j’étais riche”. Fiction, qui Il n’a toujours pas de date de sortie dans l’entité publique, est produit par RTVE, Tornasol et DeAPlaneta, et coproduit par ZDF Enterprises.

Verdú revient à la télévision

Maribel Verdú, lauréate de deux prix Goya de la meilleure actrice pour “Seven French Pool Tables” (2007) et “Snow White” (2012), revient avec ‘Ana’ pour jouer dans une série de fiction après son rôle dans ‘You can’t hide’, une série de suspense pour Telemundo et Netflix, qui a fait sa première sur la plateforme de streaming le 24 janvier 2020. Ce sont les seuls projets télévisés auxquels Verdú a participé depuis son rôle dans un épisode de «Seven Lives» en 2004.

