Mariette et Mohombi obtiennent le laissez-passer pour la grande finale

Le samedi 15 février, la troisième demi-finale du Melodifestivalen 2020 a eu lieu à la Coop Norrbotten Arena de la ville suédoise de Luleå, dans laquelle Mariette et Mohombi ont obtenu le laissez-passer pour la grande finale du concours qui sera la représentante du pays nordique pour le Festival Eurovision 2020. Les artistes ont répondu aux prévisions et ont prévalu en tant que favoris d’un groupe de sept chanteurs, chacun avec une proposition différente.

Ce n’est pas la première fois que Mariette participe au Melodifestivalen pour pouvoir représenter la Suède à l’Eurovision. Le chanteur né à Harplinge a déjà participé aux éditions de 2015, 2017 et 2018, mais n’a été proclamé vainqueur dans aucune d’entre elles. Cette fois, le public a apporté son soutien à sa chanson “Shout It Out”, qu’il a interprétée accompagnée d’une guitare électrique et sans la présence de danseurs sur scène.

Ce n’est pas non plus la première fois que Mohombi participe au festival suédois, car il a tenté sa chance en 2005 et 2019. Le public suédois a apporté son soutien à cette occasion après sa mise en scène pleine de lumières violettes présentant le thème “Winners”. Le chanteur suédo-congolais a acquis une renommée internationale grâce à son single “Bumpy Ride”, sorti en 2010.

La finale arrive

Mariette et Mohombi ils rejoignent la liste des finalistes, formée par The Mamas, Robin Bengtsson, Anna Bergendahl et Dotter. La liste sera allongée, car la quatrième demi-finale et la “Andra Chasen” (deuxième chance) doivent encore se tenir, dans laquelle certains artistes rejetés en demi-finale peuvent être rattrapés et obtenir la faveur du public pour aller à la grande finale .

Dans cette troisième demi-finale, Les candidats sélectionnés pour participer à “Andra Chasen” sont Anis Don Demina et Drängarna. Ils devront concourir pour une place en finale contre Felix Sandman, Méndez et Álvaro Estrella, Malou Prytz et Paul Rey; en plus de deux autres concurrents qui quitteront la quatrième demi-finale, qui aura lieu à la Malmö Arena le 22 février.

.