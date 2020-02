Marilyn Monroe TV Series en cours d’élaboration – / Film

Il y a un Marilyn Monroe Série télévisée dans les œuvres du producteur de Yellowstone 101 Studios et Seven Seas Films, et cela ne manquera pas de soulever un sourcil ou deux. Parce que la série n’est pas une simple œuvre biographique qui se concentre sur la vie de la starlette tardive. Au lieu de cela, l’émission encore sans titre se concentrera sur les dernières années tragiques de Monroe aux prises avec la toxicomanie, entraînant finalement sa mort par surdose de drogue. Mais il veut aussi remettre les pendules à l’heure et mettre au lit certaines des théories du complot les plus effroyables entourant la fin de la vie de Monroe.

THR rapporte qu’une série télévisée de Marilyn Monroe est actuellement en préparation pour 101 Studios et Seven Seas Films. La série serait basée sur Marilyn Monroe: The Final Years de Keith Badman. Ce qui le distingue de la plupart des autres films et émissions de télévision de la vie de Don Monroe, c’est qu’il a la bénédiction d’Authentic Brands Group, propriétaire du domaine de Monroe. Voici le synopsis du livre qui “sépare les mythes et les rumeurs des faits”:

Dans ce livre extraordinaire – le produit de cinq années de recherches approfondies – l’auteur est à la fois biographe et détective: Badman découvre des documents personnels perdus ou non vus auparavant, des interviews exclusives et des témoignages qui éclairent le dernier chapitre de la vie de Marilyn alors qu’elle navigue prise de poids, consommation de drogues, troubles psychologiques, ainsi que drame sur le tournage du film malheureux Something’s Got to Give.

Badman dissipe les croyances populaires, telles que ses supposées affaires avec John et Bobby Kennedy. (Monroe n’a eu qu’une seule nuit avec le président chez Bing Crosby, et jamais avec Bobby.) Les lecteurs apprennent l’identité longtemps cachée de son père biologique, qui a refusé la tentative de Marilyn de le contacter en 1951 – et a ensuite été remboursé avec son apathie dix ans plus tard quand il a tenté de la contacter… Peut-être le plus choquant, nous apprenons l’incident regrettable dans lequel un Monroe ivre a été sexuellement exploité par des gangsters dans un hôtel de Lake Tahoe en copropriété de Frank Sinatra. Enfin, contrairement aux rumeurs salaces selon lesquelles Marilyn était suicidaire ou victime d’un meurtre et d’une dissimulation, Badman révèle de nouvelles informations sur ses derniers jours vivants et révèle, sans équivoque, des preuves indiquant que la mort de Monroe était accidentelle.

Cela semble vraiment prometteur, et pas du tout aussi sensationnel et bavard que je m’y attendais. Le livre prétend également sauver les «derniers mois de Monroe du royaume des allégations sauvages et sensationnalistes popularisées par ceux qui ont cherché à en tirer profit».

Il y a beaucoup de théories entourant la mort de Monroe – y compris l’idée lugubre que la famille Kennedy l’a effectivement tuée. Ce livre – et par extension, la série – espère mettre un terme à ces contes sauvages.

“Marilyn Monroe est une icône énigmatique dont la vie à multiples facettes continue de nous inspirer et de nous intriguer”, a déclaré Katie Jones de Authentic Brands Group. «Elle était une pionnière qui a tracé sa propre voie, à une époque où la voix des femmes était souvent ignorée et réduite au silence. C’est le moment idéal pour raconter son histoire emblématique, car les défis auxquels elle a été confrontée sont toujours présents dans la vie des femmes aujourd’hui. »

L’émission «fera la chronique des derniers mois mouvementés de la vie de Monroe, menant à sa mort en 1962. Elle la suivra à un moment où elle se retrouvera prise entre les factions belligérantes de la mafia, la dynastie politique Kennedy et l’élite hollywoodienne, y compris ses relations avec Peter Lawford, qui serait la dernière personne à avoir parlé à Monroe avant sa mort le 5 août 1962. »Ce synopsis sonne un peu plus… sensationnaliste que le livre, mais nous espérons qu’il ne s’éloignera pas trop loin de le matériel source.

Le cofondateur de Seven Seas Films, Dan Sefton, a déclaré:

«Beaucoup de gens pensent connaître la vérité sur les derniers mois de Marilyn Monroe, mais c’est une histoire compliquée et tragique; celui que nous voulons représenter avec compassion et sensibilité. C’est fantastique de travailler en partenariat avec 101 Studios et ABG à la prochaine étape de développement, et nous avons hâte de donner vie à Marilyn. “

Ce n’est pas le seul projet sur le thème de Monroe à l’horizon. Il y a aussi la blonde d’Andrew Dominik, qui est une version romancée de la vie de Monroe avec Ana de Armas.

