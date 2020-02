Marina Squerciati: “Chicago P.D.” Performance dans la saison 7, épisode 13

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Marina Squerciati

LE SPECTACLE | Chicago P.D.

L’ÉPISODE | «J’étais ici» (5 février 2020)

LA PERFORMANCE | Cela fait des jours, mais nous ne nous sommes pas encore remis de la douloureuse Chicago P.D. de cette semaine, au cours de laquelle Squerciati a livré une performance si crue émotionnellement et physiquement brutale que, pour être honnête, c’était difficile à regarder. Dans les événements qui ont amené son personnage à perdre tragiquement son bébé Burgess, Squerciati s’est jetée dans le physique de l’histoire. Faisant presque toute sa propre chorégraphie de combat, l’actrice a utilisé toutes les parties de son corps pour riposter alors que Burgess a été violemment attaquée par le chef d’un réseau de trafic sexuel. À chaque horrible coup de poing, claquement et lancer de son agresseur, le désespoir et la détermination de Burgess étaient palpables dans les cris angoissés que Squerciati avait si déchirant.

Après avoir abattu le meneur, Burgess n’a pas pensé à sa propre sécurité, mais à celle de la mineure dans la baignoire remplie d’eau. Alors que l’officier allait secourir la jeune femme, Squerciati a relevé le défi d’une autre séquence physique difficile, traînant son propre corps mou dans la baignoire pour sortir la fille de l’eau. Lorsque son ex / bébé papa Ruzek est finalement arrivé sur la scène et a demandé frénétiquement si elle allait bien, la façon dont Squerciati agrippait son estomac de douleur et retenait à peine les larmes que Burgess n’était certainement pas.

“Je ne sais pas, je ne sais pas. Aidez-moi, s’il vous plaît, »supplia Burgess en larmes, la voix de Squerciati tremblant d’émotion, alors que Ruzek la prenait hors de la baignoire. Se pliant dans l’étreinte de son ex et criant, la flic badass est soudainement devenue très vulnérable. Mais lorsque le médecin a dit à Burgess qu’elle avait perdu le bébé, Squerciati a délicatement maîtrisé ses émotions, un masque d’engourdissement couvrant son visage alors qu’elle regardait par la fenêtre de l’hôpital. Et tandis que son regard aurait pu être complètement vide, Squerciati nous a laissé entrer suffisamment pour voir la douleur et la tristesse sous la perte dévastatrice de son personnage.

MENTION HONORABLE | Chris Wood était un spectacle pour les yeux endoloris sur Legacies de jeudi, même s’il a passé la majeure partie de l’épisode à menacer de tuer certains des personnages les plus aimés du drame CW. Peut-être parce que Kai Parker, un méchant présenté pour la première fois dans The Vampire Diaries en 2014, est également devenu l’un des personnages les plus aimés de la franchise, grâce en grande partie à la vision charismatique de Wood d’un monstre par ailleurs irrémédiable. Il y a quelque chose de vraiment troublant dans sa capacité sans effort à basculer entre ludique et menaçant, incarnant pleinement chaque extrême selon les besoins. Voleur de scène dans tous les sens du terme, Wood a retrouvé son caractère comme si aucun temps ne s’était écoulé, dépassant même les attentes des fans les plus sceptiques – et élevant la barre pour tous les futurs méchants de Legacies.

MENTION HONORABLE | Cela aurait été dommage si Criminal Minds a bouclé sa course sans une dernière visite de Cat Adams, mais heureusement pour nous, Aubrey Plaza est apparue cette semaine avec son tour le plus amusant jamais. Alors que Cat manipulait “Spencie” dans une autre nuit de rendez-vous, Plaza est passé de psychopathe à femme séduisante, ne nous laissant jamais douter qu’elle est vraiment sexy pour le génie du FBI. Comme elle l’a expliqué après s’être sentie mal à l’aise lors de leur excursion sur la patinoire, «je n’ai pas demandé une dernière visite en famille [before being executed], Je ne voulais pas un dernier repas. Je le voulais. »Plus tard, en tourmentant Maxine, qui n’était pas une petite amie de Reid, Plaza s’amusait tout le monde, allant même jusqu’à donner une impression du nerd partagé des dames, avant d’indiquer clairement le« résultat »d’elle et de Reid. précédent, violent rodage: «Et le lendemain, j’ai fait une fausse couche. La fin. “Nos cœurs se sont alors brisés lorsque Cat a dit à Spencie qu’elle avait fait ce qu’elle avait fait pour que, lorsque l’injection létale entrait dans son bras, il y aurait” la moindre chance que vous pensiez encore à moi. “

MENTION HONORABLE | Bien que la dépendance Glimmer de Lynn Pierce ait été une histoire approximative à voir sur Black Lightning, ce fut une belle vitrine pour Christine Adams. Et avec l’enlèvement et la réinstallation de Lynn dans un laboratoire markovien moisi, Adams a eu beaucoup de choses à faire, surtout quand le colonel Mosin a révélé que sa dépendance avait été orchestrée par l’ASA! Se sentant impuissante sous la pression de faire les ordres du colonel, Lynn découragée haussa les épaules: «Ça n’a pas d’importance. Rien ne fait », étant dans cette sombre situation et si loin de sa famille. Et pourtant, elle exhibait toujours du foutre, comme en témoigne sa récitation d’une recette de biscuits, au lieu de la formule que le Dr Jace recherchait. (“Je préfère mourir plutôt que d’aider Mosin à armer les métas”, grogna-t-elle.) Bien sûr, Mosin a nargué sa captive avec une douce solution Glimmer, voulant que son cerveau soit le plus net. Alors que Lynn regardait ce prix corrompu, avant de finalement le prendre à contrecœur, Adams a transmis le dilemme de la vie ou de la mort.

