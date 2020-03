Mario et Pokémon figurent parmi les 100 meilleurs designs de l’histoire

Deux des franchises les plus emblématiques de Nintendo ont été inclus dans la liste des 100 meilleurs dessins de l’histoire moderne. C’est notre plombier préféré Mario et Pokémon et leurs différents monstres. De cette façon, les animaux de compagnie emblématiques et aimés du grand N ont gagné une place avec des entreprises comme Apple et LEGO et leurs designs caractéristiques et originaux.

La liste de Fortune des 100 plus grands designs de l’ère moderne comprenait deux des franchises Nintendo en tant que couple de génie: Mario et Pokémon. Avec des produits comme l’iPhone et LEGO, les animaux de compagnie de Nintendo ont réussi à rendre la vie “plus simple, meilleure et plus élégante”, selon le top Fortune.

Mario Bros.est classé 44 sur la liste, tandis que Pokémon est le numéro 67. Malheureusement, d’autres produits tout aussi emblématiques de Nintendo et d’autres sociétés ne figuraient pas sur la liste, comme d’autres consoles ou, pourquoi pas, les commandes manuelles de nos jeux vidéo.

Ici vous pouvez voir la liste complète des 100 meilleurs designs de l’histoire moderne.

Quels autres personnages de jeux vidéo auriez-vous inclus dans la liste? Dites-le nous dans les commentaires.

