Mario Ortiz, de ‘OT 2017’, surprend en tant que balayeur de rue dans les rues de Madrid

Depuis qu’il a laissé l’un des spectacles de talents les plus connus sur le petit écran, la vie de Mario Ortiz a été tout sauf calme. Le triomphe a dépassé tous les castings pour entrer dans ‘OT 2017’, mais c’est lors du Gala 0 de cette édition qu’il n’a pas obtenu suffisamment de soutien pour entrer dans l’Académie la plus connue du petit écran. Son interprétation du thème bien connu “Sofía” n’était pas suffisante pour beaucoup et, par conséquent, le Madrid est resté aux portes de faire partie de l’une des générations les plus aimées de l’histoire du format dans notre pays. Malgré cela, depuis, il n’a pas cessé.

Dans ‘Save me’ et se battre pour la musique

Dans les réseaux sociaux du triomphe, nous avons pu le voir grimper constamment sur toutes sortes de reprises de chansons connues et c’est que, comme il l’a déclaré dans une infinité d’occasions, Son objectif est de travailler dans le monde de la musique; C’est pourquoi il n’a jamais été fermé pour continuer d’essayer et se battre pour pouvoir sortir un single musical au marché. Mais jusqu’à ce moment, la vie continue et Mario Ortiz reste étroitement lié au monde de la télévision et c’est que Aujourd’hui, il est rédacteur en chef de «Save Me», le magazine à succès Telecinco. L’extriunfito est un éditeur et localiser également toutes sortes de vidéos que nous pouvons voir dans l’espace. Bref, il a réussi à obtenir une position méritée sur le petit écran, même derrière les caméras.

Mario Ortiz, comme balayeur

Maintenant, balayeuse à Madrid

Ce que peu attendaient, c’était le nouvel emploi avec lequel le garçon nous a surpris. Ses followers ont peut-être été complètement choqués de voir une série d’histoires sur son profil Instagram officiel dans lequel on le voit travailler comme balayeur de rue dans les rues de Madrid. Dans les différentes vidéos postées par lui on le voit marcher avec la charrette utilisée par les balayeurs madrilènes et même dans l’une des images, il a incorporé le son de “Walk”, le thème de groupe de l’édition à laquelle il était sur le point de participer. Un clin d’œil clair à son passé télévisuel le plus connu.

Beaucoup peuvent se demander ce qui est arrivé à «Save Me» et quelle est la raison pour laquelle Ortiz a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle, mais tout a une explication logique. Non, Mario n’a pas changé d’emploi, il s’agit d’une pénalité qu’il respecte. De cette façon, le garçon a pris une mesure promue par l’ancien maire de la ville, Manuela Carmena, qui autorise les personnes qui ont été condamnées à une amende pour différentes raisons telles que l’origine dans la rue ou la consommation d’alcool sur les voies publiques, remplaçant une amende de 751 euros pour trois jours balayant les rues de la capitale.

Sensibiliser ses followers

De cette façon, l’objectif de cette mesure est sans aucun doute Sensibiliser les contrevenants à l’importance de maintenir les routes publiques propres et donc ça les transforme pendant 20 heures réparties en trois jours en balayeuses, ces professionnels qui doivent nettoyer ce que nous salissons tous dans les rues de Madrid. Vider les poubelles, ramasser les mégots de cigarettes ou la gomme, ramasser les feuilles des arbres sur le sol, retirer les autocollants ou les affiches ou ramasser les bouteilles Ce sont quelques-unes des fonctions que ces personnes doivent remplir et qu’Ortiz a évidemment accomplies également. Bref, une mesure qu’Ortiz a voulu donner de la visibilité depuis son Instagram officiel, peut-être pour essayer de faire prendre conscience à ses partisans que vous devez avant tout être civique et propre dans les rues, notamment pour éviter d’avoir des villes sales et d’avoir à “subir” ce type de sanctions.

