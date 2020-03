Mario Tops Survey pour le film de jeu vidéo le plus recherché

Films de jeux vidéo; ils sont à la mode en ce moment.

Certaines des franchises les plus réussies du médium de tous les temps – Sonic The Hedgehog et Detective Pikachu, pour n’en nommer que deux – ont récemment fait leurs débuts tant attendus en direct, et la tendance ne montre aucun signe de ralentissement non plus. Uncharted, Mortal Kombat, Monster Hunter et d’innombrables autres se dirigent vers un théâtre près de chez vous au cours de la prochaine année, et ce n’est pas seulement Hollywood qui veut une part de tarte non plus.

La plate-forme de streaming Netflix, en particulier, a investi d’énormes quantités d’argent dans des émissions telles que The Witcher (accordé, c’était à l’origine un livre avant de devenir un jeu vidéo) et une prochaine adaptation de Resident Evil, mais combien le public veut-il vraiment voir son les personnages de jeux vidéo préférés passent au grand écran? Selon une enquête conjointe récemment menée par The Hollywood Reporter et Morning Consult, Nintendo’s Mario est de loin l’icône de jeu vidéo la plus désirée pour obtenir son propre film (il vaut mieux oublier le Super Mario Bros de 1993 qui a jamais existé) mais au-delà, l’intérêt commence à chuter.

Voir le graphique ci-dessous détaillant les films de jeux vidéo les plus recherchés.

La mascotte de Big N arrive donc en tête, mais même en ce qui concerne le plombier italien, seulement 44% des 2 200 adultes interrogés ont déclaré qu’ils seraient «très» ou «quelque peu» intéressés par un film de Mario, avec Pac-Man arrive loin derrière avec 37%. Il est bien sûr intéressant de noter que le sondage ne précise pas les tranches d’âge ou si les personnes interrogées se considèrent comme des joueurs passionnés, il est donc difficile de vraiment chiffrer le pourcentage global de joueurs qui aimeraient voir leur série préférée faire le déménagement.

Pour ce qui est de Mario, les fans seront probablement déjà bien conscients qu’un film d’animation mettant en vedette le héros en général est actuellement en préparation, avec Despicable Me studio Illumination gérant sa création aux côtés de Nintendo avec une date de sortie provisoire prévue pour 2022.

Source: The Hollywood Reporter / Morning Consult