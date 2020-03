Mario Vaquerizo montre par inadvertance sa culotte et marque le paquet au Gala 11

Ce vendredi 20 mars, «Votre visage sonne comme 8 pour moi» a vécu un moment historique lors de son onzième gala. Alaska s’est rendue dans l’espace Antena 3 pour imiter Samantha Fox et jouer avec son mari, Mario Vaquerizo, qui est entré dans la peau de Sabrina avec la chanson “Call me”. De plus, El Monaguillo est devenu l’Alaska et a interprété sa chanson “Rey del glam” en présence de l’interprète. Mais il y avait autre chose qui se démarquait dans le programme dirigé par Manel Fuentes et qui a réveillé le regard des téléspectateurs.

Alaska et Mario Vaquerizo dans «Votre visage me fait 8»

Sabrina Salerno est connue pour faire ressortir ses attributs physiques sur scène, à tel point que dans sa représentation mythique de “Hot girl”, il montre négligemment l’un de ses seins, qui ne pouvait se contenir devant les bateaux caractéristiques du chanteur. Et Mario Vaquerizo a également montré plus que sa personnalité, mais pas la même chose que l’artiste italienne. Pendant la représentation et étant donné la jupe courte qu’elle portait, sa culotte a été vue en même temps que son colis était marqué. Un fait qui a mis la chanteuse mal à l’aise et a essayé tout le temps d’abaisser le vêtement pour cacher la bosse.

Et une partie du jury a également remarqué cette mésaventure amusante. Manel Fuentes a demandé à Àngel Llàcer s’il avait vu Samantha Fox et Sabrina sur scène. “J’ai vu la culotte de Sabrina tout le temps, tout le temps“, il a répondu au directeur de théâtre provoquant des rires du public.” J’ai expliqué à Mario que Sabrina est devenue célèbre pour enseigner quelque chose, mais pas précisément “, a ajouté Olvido.

Lolita montre également la culotte

Lolita Flores a dédié de belles paroles à la chanteuse des Nancys Rubias: “Quand les gens me demandent ce que je pense de Vaquerizo, je leur dis que la star de tout ça c’est vous, Mario. Tu es une star qui brille toujours. Mais aujourd’hui, pour plus d’inri, vous avez apporté un autre morceau d’étoile. Je n’ai pas vu l’Alaska, Mario j’ai vu à cause de sa taille. “” Et à cause de sa culotte “, a ajouté Chenoa, bouclant ses boucles de rire, auxquelles Flores a répondu avec force:” Mes compagnons sont obsédés. Je n’ai pas vu sa culotte. “” Parce que tu ne portes pas “, Llàcer sursauta, ce qui fit montrer à la chanteuse ses sous-vêtements pour montrer qu’elle en avait et aussi, marron. Un autre moment amusant et surréaliste qui marqua Gala 11 de «Votre visage me sonne 8».

.