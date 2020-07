Mark Cuban voterait pour Kanye West sur Trump

Mark Cuban préférerait que Kanye West soit en fonction que Donald Trump, dit-il sur Twitter.

Kanye West a fait une annonce choquante au cours du week-end qu’il prévoyait de briguer la présidence des États-Unis, inscrivant son nom aux élections présidentielles de 2020. Il a déjà gagné le soutien d’Elon Musk, de 2 Chainz et d’autres. Maintenant, nous pouvons ajouter Mark Cuban à la liste.

« Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis », a écrit Kanye sur Twitter.

En pensant à l’impact que le milliardaire artiste et créateur de mode aurait en tant que président, Mark Cuban a déclaré en toute sécurité qu’il voterait pour West sur Donald Trump.

« S’il y avait un vote de choix de rang disponible et que @kanyewest était sur le bulletin de vote avec @JoeBiden et @realDonaldTrump, j’aurais @kanyewest devant @realDonaldTrump », a déclaré le propriétaire des Dallas Mavericks sur Twitter.

Il a ensuite répondu à un message disant qu’il payait pour financer l’ajout de West au scrutin présidentiel en novembre, niant cela.

« Non. Je soutiens un @voterchoice à but non lucratif », a déclaré Cuban. « Ils aident les gens qui se sont vu refuser l’accès aux bulletins de vote par les représentants et les dems. voterchoice ok? «

Déjà, West n’aurait pas pu faire imprimer son nom sur le bulletin de vote dans six États, dont New York et le Texas.

