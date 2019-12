Mark Hamill a un deuxième rôle secret dans Star Wars: The Rise Of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant partout, avec des fans du monde entier qui ont enfin la possibilité de jeter un œil sur la finale très attendue de la saga Skywalker. Malheureusement, les premières critiques n'ont pas été trop gentilles, la plupart des critiques n'appréciant pas ce que le réalisateur J.J. Abrams a mis en place. Les fans, d'un autre côté, semblent beaucoup plus satisfaits du film, et c'est probablement parce qu'il vise certainement plus à eux, avec le film rempli de références aux 42 ans d'histoire de la franchise et des tonnes d'oeufs de Pâques pour les téléspectateurs. .

Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont assez manifestes et faciles à attraper, mais une chose qui a probablement volé par la plupart des gens est que Mark Hamill avait en fait un deuxième rôle secret dans le film. Oui, à part jouer à nouveau Luke, le Guerres des étoiles la légende est également apparue comme l'un des étrangers dans La montée de Skywalker. Les spoilers suivront à partir de ce moment, cependant, si vous n'avez pas encore vu la trilogie Sequel plus près, ajoutez cette page à vos favoris et revenez une fois que vous l'avez vue. Tu as été prévenu.

Toujours avec nous? Bien, car ComicBook.com a été le premier à repérer ce deuxième rôle et voici comment ils l'expliquent:

Tout comme dans The Last Jedi, Hamill donne la parole à un nouvel extraterrestre dans la saga bien que celui-ci joue un rôle majeur dans la Résistance. Il joue une grande créature à cornes connue sous le nom de Boolio, et il aide Finn, Poe, R2D2 et Chewbacca à obtenir un message d'un espion intégré au Premier Ordre. Mais nous apprenons plus tard le sort tragique de Boolio après l'arrivée des Chevaliers de Ren sur sa planète, et Kylo Ren retourne dans son Star Destroyer avec la tête coupée de l'étranger exposée comme preuve qu'un espion a infiltré leurs rangs. Hélas, pauvre Boolio, nous te connaissions à peine.

Étant donné que seule la voix de Hamill est présentée dans cette deuxième partie, nous ne vous blâmerions pas de la manquer. Mais tout de même, c'est une anecdote amusante qui rendra sans aucun doute votre deuxième visionnement un peu plus agréable, car vous gardez l'oreille pour la partie supplémentaire de l'acteur dans le film.

Sans oublier qu'il y a sans aucun doute plusieurs œufs de Pâques et camées cachés dans Star Wars: The Rise of Skywalker que les gens n'ont pas encore attrapés et si vous en avez un qui ne vous semble pas encore avoir été signalé, n'hésitez pas à les partager à l'endroit habituel ci-dessous.