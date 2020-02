Mark Hamill demande un pardon présidentiel pour le spécial vacances de Star Wars

Beaucoup aimé et probablement encore embarrassant pour beaucoup de gens, le 1978 Spécial vacances Star Wars est célèbre pour ses décisions créatives bizarres, Bea Arthur, Lumpy et bien plus encore. Malgré sa réputation, il a produit un nombre surprenant de cravates et de blagues Star Wars, y compris une référence à Life Day dans le premier épisode de The Mandalorian. Et maintenant, Mark Hamill veut apparemment que justice soit rendue pour le spécial et a appelé Donald Trump à livrer l’un de ses pardons (très décontractés) à l’émission de variétés.

Hamill, qui n’est pas au-dessus de tirer de nombreuses farces de longue date et de fausses querelles sur Twitter, a vu une opportunité dans les pouvoirs légaux apparemment illimités de Trump et a affiché comme suit:

Hé “Officier en chef de l’application des lois du pays”…

Pardonnez CECI: pic.twitter.com/gBYSWqKObj

– Mark Hamill (@HamillHimself) 19 février 2020

Bien que ce ne soit certainement pas la raison la plus étrange pour une grâce présidentielle de l’administration actuelle, il est difficile de voir Hamill avoir beaucoup de chance. Bien sûr, de nombreux fans du Spécial des Fêtes ne trouvent rien de particulièrement controversé à pardonner, et on peut soutenir que l’expérience de 1978 dans la programmation des Fêtes est moins ridicule que la majorité du contenu de Trump depuis 2016.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Star Wars Holiday Special était destiné à répondre à la demande de franchise entre Star Wars: A New Hope et The Empire Strikes Back, diffusée le 17 novembre 1978 sur CBS. Pour des raisons perdues dans l’histoire, George Lucas a probablement signé la spéciale, dans laquelle le casting original rend visite à la famille de Chewbacca pour célébrer le jour de la vie. Les téléspectateurs peuvent profiter d’un clip de Jefferson Starship et, dans un tour plus important pour la franchise, de la première apparition à l’écran de Boba Fett dans un segment animé.

Le plaidoyer de Hamill s’ajoute à ce qui a été quelques années occupées pour le Star Wars Holiday Special, y compris Jon Favreau qui semble vouloir créer une nouvelle version, les tentatives des écrivains de Solo: A Star Wars Story de se faufiler dans les références à la production et l’amour susmentionné de The Mandalorian. Il n’y a pas encore de mot officiel pour savoir si Trump ajoutera le Guerres des étoiles spécial à sa liste croissante de pardons, mais nous ne manquerons pas de vous donner une mise à jour au fur et à mesure que nous l’avons.