Mark Hamill devient Vesemir dans un incroyable fan art Witcher

Au cas où vous n’auriez pas entendu, Le sorceleur est une énorme affaire en ce moment.

Le nouveau spectacle à succès de Netflix, qui met en vedette Henry Cavill en avant et au centre en tant que chasseur de monstres titulaire Geralt de Rivia, est tout ce dont tout le monde peut parler depuis qu’il a frappé la plate-forme à la fin de l’année dernière. En fait, le succès a été que la série fantastique est maintenant en passe d’être la première saison la plus lucrative du site de streaming de tous les temps, avec 76 millions de «foyers membres» à l’écoute au cours des quatre premières semaines de sortie, selon numéros récents rendus publics par Netflix.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que la société travaille déjà dur sur une deuxième saison et cela signifie que le casting se réchauffe sur tous les différents nouveaux rôles qui seront ajoutés pour la prochaine diffusion de l’émission. L’un d’eux est sûrement Vesemir, un personnage très important pour l’histoire de Geralt et qui semble être un verrou pour la saison prochaine de The Witcher. Mais la question demeure: qui va le jouer?

Eh bien, la suggestion la plus populaire parmi les fans semble être Mark Hamill et avec l’acteur dit également intéressé, nous avons tous croisé les doigts pour que cela se produise. Mais jusqu’à ce que Netflix fasse une annonce officielle, nous avons maintenant un nouvel art impressionnant qui nous donne au moins une idée de la façon dont la légende de Star Wars pourrait ressembler dans le rôle. Et vous pouvez le vérifier dans la galerie ci-dessous.

Bien sûr, nous avons déjà entendu des informations selon lesquelles Netflix s’intéresse à Hamill pour la saison 2 et bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant, il semble en effet que les pièces commencent à se mettre en place pour que cela se produise. Et avec la production de la prochaine série qui commence à chauffer maintenant, nous espérons qu’il ne faudra pas trop de temps avant que nous apprenions qui assumera le rôle en question.

Mais même s’ils ne parviennent pas à accrocher Mark Hamill pour Vesemir, il y a encore beaucoup à attendre dans Le sorceleur saison 2. Après tout, avec le genre de chiffres affichés par le premier lot d’épisodes, vous pouvez parier que Netflix ira encore plus loin avec ce qui reste à venir.