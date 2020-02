Mark Hamill Pens Touching Letter To Star Wars Fans In Skywalker Saga Box Set

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker ayant maintenant presque quitté les salles de cinéma, la saga Skywalker de 42 ans est terminée. Ça a été un sacré voyage, comprenant quatre grands films, deux médiocres et trois horribles (je vous laisse décider qui rentre dans quelles catégories). Pour marquer l’occasion, Lucasfilm et Disney lancent un coffret Blu-ray 4K extra-spécial contenant toute l’histoire, de nombreuses fonctionnalités bonus et un livre plein de beaux arts Ralph McQuarrie (RIP). Au total, les fans recevront 27 disques de matériel pour la somme princière de 250 $.

Une autre chose sympa que contient l’ensemble est une lettre signée de Mark Hamill commémorant la fin de son implication dans Star Wars. Et maintenant, avec une image HD de l’ensemble disponible en ligne, un fan entreprenant a zoomé et transcrit ce que dit cette lettre.

Le voici en entier:

Quel voyage extraordinaire ce fut. En 1976, lorsque Carrie, Harrison et moi testions nos rôles dans ce qui s’appelait alors «Les Aventures de Luke, tiré du Journal of the Whills Saga: The Star Wars», il n’y avait aucun moyen de savoir ce un ensemble d’aventures incroyablement riche et imaginatif que ce petit film spatial obscur lancerait, inspirant huit chapitres supplémentaires pour raconter toute l’histoire de Skywalker. Pour certains d’entre vous, ce voyage a commencé avec nous il y a plus de 40 ans, invitant Star Wars dans votre vie depuis les sièges de quelques dizaines de théâtres dans les premiers jours de sa sortie. Pour d’autres, il se peut que nous nous soyons joints quelque part en cours de route, de la saga déchirante de la descente du jeune Anakin au côté obscur de la trilogie préquelle ou à l’introduction d’une toute nouvelle génération de héros dans la trilogie suite.

Comme Carrie l’a dit un jour, Star Wars est une affaire de famille, et c’est ce que nous sommes tous devenus – une communauté géante qui partage l’expérience commune de ces histoires et les valeurs fondamentales qu’elles nous inculquent. Que vous soyez un nouveau venu dans la galaxie Star Wars ou un ancien U.P.F. (fan ultra passionné), je suis profondément reconnaissant pour votre enthousiasme et votre dévouement continus envers la galaxie lointaine de George, qui continuera de croître avec de nouveaux conteurs construisant une galaxie encore plus grande remplie de héros, de méchants, d’action, de romance et, bien sûr, de la Force .

Que la Force soit avec vous… toujours.

Mark Hamill

C’est touchant, mais je ne peux m’empêcher de me demander si nous serions assis ici quatre décennies après la sortie de Star Wars s’ils étaient restés avec le titre original de The Adventures of Luke tiré du Journal of the Whills Saga : la guerre des étoiles. Les paroles de Hamill sont évidemment prononcées du fond du cœur, et bien que The Rise of Skywalker ait apparemment limité son implication dans une galaxie, très loin, je ne serais pas surpris de le voir revenir dans une sorte d’apparition de camée dans de futurs films ou Émissions de télévision.

Si rien d’autre, ce coffret englobe essentiellement quarante ans d’évolution dans le cinéma à succès – des modèles, des marionnettes et du travail innovant de la caméra contrôlée par le mouvement de la trilogie originale, le CGI révolutionnaire des préquelles et jusqu’à la combinaison élégante de les deux dans la trilogie de la suite.

Il sortira le 31 mars et ne sera probablement jamais réimprimé, donc si vous le voulez désespérément, alors il est maintenant temps de réserver une copie.