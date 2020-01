Mark Hamill sera l’invité vedette de ce que nous faisons dans la saison 2 des ombres

Mark Hamill prêt à jouer dans la saison 2 de What We Do in the Shadows

Au cours de la tournée de presse de TCA hier, The Wrap rapporte que la créatrice Jemaine Clement a révélé que Guerres des étoiles alun, Mark Hamill, a officiellement signé pour un rôle vedette dans la deuxième saison de la célèbre série de comédies vampires de FX Ce que nous faisons dans l’ombre. De plus, il a également été confirmé que la productrice exécutive Taika Waititi, qui a réalisé le film original et les trois épisodes de la première saison, ne pourra réaliser aucun épisode de la saison 2.

Hamill est le dernier grand nom qui devrait faire son apparition dans la série avec la première saison mettant en vedette des guest-stars incluant Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes, Paul Rubens et Tilda Swinton, qui ont tous joué le vampire rôles.

Ce que nous faisons dans l’ombre est basé sur le film fictif vampire du même nom de 2014 qui suit un groupe de vampires (Taika Waititi, Clement, Jonathan Brugh, Ben Fransham) qui vivent ensemble à Wellington, en Nouvelle-Zélande, alors qu’ils traversent les tâches banales de tous les jours la vie et le fait de vivre avec d’autres personnes, ainsi que de faire venir un vampire (Cori Gonzalez-Macuer) que vient de tourner le groupe.

La série est écrite et exécutée par Waititi et Clement. Il met en vedette Matt Berry (La foule informatique), Kayvan Novak (Early Man), Natasia Demetriou (Amis de l’année) et Harvey Guillen (Les magiciens).

Le film a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques lors de sa sortie et est rapidement devenu un classique culte international, propulsant Waititi et Clement encore plus sous le feu des projecteurs en tant qu’acteurs, écrivains et réalisateurs. Depuis sa sortie, le film a connu plusieurs développements continus, avec une suite sur le groupe de loups-garous vu dans le film dirigé par Anton (Rhys Darby, Jumanji: Bienvenue dans la jungle) toujours en développement actif, ainsi qu’une série de comédie procédurale basée sur les flics vus dans le film alors qu’ils rencontrent des événements paranormaux autour de Wellington.

La saison 2 de 10 épisodes devrait être diffusée le 15 avril sur FX et le lendemain sur Hulu. La première comprendra les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine suivante.