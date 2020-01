Mark Hamill sera l’invité vedette de la deuxième saison de “What We Do in the Shadows”!

Taika Waititi et Jemaine Clement ont réuni des stars invitées plutôt cool pour la première saison de FX “Ce que nous faisons dans l’ombre», Y compris Wesley Snipes, Tilda Swinton et Paul Reubens, et il semble que les camées de célébrités amusantes se poursuivront dans la deuxième saison de cette année. Pour commencer, il a été confirmé cette semaine que Mark Hamill sera la star invitée!

Hamill, qui vient de quitter Chucky dans le remake de Child’s Play de l’année dernière, a tweeté cela après que Clement ait renversé les haricots lors du panel de la Television Critics Association hier.

«Tu te souviens quand je t’ai parlé d’un projet que j’aimais vraiment, vraiment, vraiment, mais qui était sous NDA? Eh bien, @AJemaineClement a juste laissé la chauve-souris sortir du sac et a annoncé que je rendrai bientôt visite à ma famille de morts-vivants préférés sur @theshadowsfx! “

Aucun mot pour l’instant sur quel épisode il apparaîtra ni dans quel personnage il jouera.

“What We Do in the Shadows” reviendra sur FX le Mercredi 15 avril 2020.

Tu te souviens quand je t’ai parlé d’un projet que j’ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment VRAIMENT aimé mais c’était sous un NDA? Eh bien, @AJemaineClement a juste laissé la chauve-souris sortir du sac et a annoncé que je rendrai bientôt visite à ma famille de morts-vivants préférés sur @theshadowsfx! HatQue vais-je faire dans l’ombre? #StayTuned pic.twitter.com/M9txUqSRxV

– Mark Hamill (@HamillHimself) 10 janvier 2020