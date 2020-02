Mark Hamill sera Skeletor, ennemi de He Man

Les noms des acteurs qui prêteront leurs voix aux personnages de Masters of the Universe: Revelation, la nouvelle série animée He-Man produite par Netflix, ont été révélés. Me faire plaisir de tous les fans sera le grand Mark Hamill qui a joué le rôle de Skeletor. En plus du légendaire Luke Skywalker, Hamill était le Joker dans la série animée de Batman dans les années 90. Alan Oppenheimer, le Skeletor original, sera également présent dans la série bien que cette fois en jouant Moss Man

La distribution regorge de grands noms, à commencer par Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires, Cruel Intentions) qui jouera Teela; Alicia Silverstone (Clueless, Batman & Robin) en tant que reine Marlena et Lena Headey, reine Cersei de Game of Thrones, en tant que Evil-Lyn. Son partenaire de série, Liam Cunningham (Sir Davos de Game of Thrones) sera Man-At-Arms tandis que le légendaire Henry Rollins (Johnny Mnemonic, Lost Highway) apparaîtra sous le nom de Tri-Klops.

Le casting est complété par Chris Wood (Supergirl, The Vampire Diaries) en tant que Prince Adam, Stephen Root (Office Space, Barry) en tant que Cringer, Diedrich Bader (Office Space, Napoleon Dynamite) en tant que King Randor / Trap Jaw, Griffin Newman (The Tick , Vinyl) comme Orko, Tiffany Smith (Behind Enemy Lines, Supernatural) comme Andra. Susan Eisenberg (Wonder Woman, Justice League) en tant que sorcière, Justin Long (Galaxy Quest, Live Free or Die Hard) en tant que Roboto, Jason Mewes (Clerks, Jay et Silent Bob Strike Back) en tant que Stinkor, Phil LaMarr (MadTV, Justice League ) comme He-Ro, Tony Todd (Candyman, Star Trek: The Next Generation) comme Scare Glow, Cree Summer (DC Super Hero Girls, Vampirina) comme prêtresse, Kevin Michael Richardson (The Batman, ThunderCats) comme Beast Man, Kevin Conroy (Batman: The Animated Series, Crisis on Infinite Earths) en tant que Mer-Man, Harley Quinn Smith (Il était une fois à Hollywood, Jay et Silent Bob Reboot) en tant que Ileena.

