Mark Hamill veut enfin rencontrer sa maman Star Wars Natalie Portman

Mark Hamill veut faire de 2020 l’année où il rencontre enfin sa maman Star Wars, Natalie Portman.

Mark Hamill est peut-être mieux connu pour son portrait du protagoniste de Star Wars, Luke Skywalker. Depuis son apparition dans le premier film, Star Wars: Episode IV-A New Hope, Mark Hamill a incarné le personnage dans six des films en direct, le dernier film étant Star Wars: The Rise of Skywalker de l’année dernière. Pourtant, étonnamment, Mark Hamill n’a jamais rencontré sa co-star de franchise Natalie Portman.

Natalie Portman, bien sûr, a interprété Padmé Amidala dans la trilogie prequel de Star Wars. Sa grossesse avec Luke et Leia Skywalker et sa relation avec Anakin Skywalker sont devenues une grande partie de Star Wars: Episode III-La vengeance des Sith. Mais, pour une raison quelconque, les chemins de Mark Hamill et Natalie Portman ne se sont jamais croisés et c’est quelque chose que l’acteur de Luke Skywalker veut changer.

Dans un récent post, un fan a demandé à Mark Hamil s’il avait rencontré Natalie Portman. Il acteur a dit qu’il ne l’avait toujours pas fait, mais il était très haut sur sa liste de tâches pour 2020:

Pas encore, mais c’est très haut sur ma liste de tâches 2020. # MeetingMyMovieMama https://t.co/d0tCwE3y8i

– Mark Hamill (@HamillHimself) 6 avril 2020

Que pensez-vous tous de cela? Êtes-vous surpris que Mark Hamill et Natalie Portman ne se soient jamais rencontrés? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Mark Hamill est apparu pour la dernière fois en tant que Luke Skywalker dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Voici le synopsis de l’intrigue du film:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell , Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digitial HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

