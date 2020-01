Mark-Paul Gosselaar de retour en tant que Zack Morris pour Saved by the Bell Revival

Mark-Paul Gosselaar revient dans le rôle de Zack Morris dans Peacock’s Saved by the Bell Revival

Le Hollywood Reporter annonce que Sauvé par le gongLa star principale originale de Mark-Paul Gosselaar a officiellement signé pour reprendre son rôle emblématique de Zack Morris dans la prochaine série de revival de Peacock. De plus, Tiffani Thiessen, qui est l’un des principaux acteurs de la distribution originale, est actuellement en pourparlers avec Universal Television pour revenir sous le nom de Kelly Kapowski.

Selon les sources du point de vente, Gosselaar servira également de producteur exécutif et pourrait ne pouvoir apparaître que dans trois épisodes en raison de son engagement en tant que série régulière sur ABC. Mixte.

Elizabeth Berkley (Showgirls) et Mario Lopez (Le facteur X) reprendra leurs rôles emblématiques de Jessie Spano et A.C. Slater dans la prochaine série. John Michael Higgins rejoint les acteurs qui reviennent (Parfait) en tant que nouveau directeur de Bayside et Josie Totah (Jessie, Joie, Champions) qui s’apprête à jouer le rôle principal de Lexi. Son personnage est décrit comme une belle pom-pom girl à la langue pointue et la fille la plus populaire de Bayside High, à la fois admirée et redoutée par ses camarades.

Tracy Wigfield (Bonne nouvelle) est joint à la rédaction et aux produits exécutifs. Peter Egel et Franco Bario seront les producteurs exécutifs du projet Universal Television. le Sauvé par le gong La ligne de connexion officielle de revival se lit comme suit: «Lorsque le gouverneur de Californie, Zack Morris, se met à l’eau chaude pour avoir fermé trop d’écoles secondaires à faible revenu, il propose d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État – y compris Bayside High. L’afflux de nouveaux étudiants donne aux enfants sur-privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire et hilarante. »

Peacock sera lancé en avril 2020 avec un modèle de publicité et d’abonnement disponible au lancement. Les autres émissions NBCUniversal définies pour être diffusées sur le service incluent Bates Motel, Brooklyn Nine-Nine, À votre santé, Chrisley sait mieux, Affaires secrètes, Downton Abbey, Tout le monde aime Raymond, Frasier, Les lumières du vendredi soir, Maison, L’incroyable famille Kardashian, Le roi des reines, Marié avec des enfants, Moine, Parcs et loisirs (exclusif, disponible en octobre 2020), Parentalité, Psych, Les vraies femmes au foyer, douleurs royales, Saturday Night Live, Hypermarché, 30 Rock, Excellent chef, et Will & Grace.

