Mark Ruffalo a eu des discussions pour apparaître dans la série ‘She-Hulk’

Mark Ruffalo a révélé qu’il avait des discussions à paraître dans la prochaine série She-Hulk sur Disney Plus.

L’univers cinématographique Marvel devrait s’étendre sur Disney Plus avec une multitude d’émissions de télévision qui incluent She-Hulk, WandaVision, et The Falcon and the Winter Soldier. Avec ces émissions sur Disney Plus, Marvel Cinematic Universe aura une autre plate-forme pour présenter sa large gamme de personnages. She-Hulk est l’un des premiers personnages à avoir sa propre émission de télévision sur Disney Plus.

Depuis l’annonce de She-Hulk, on s’attendait à ce que Mark Ruffalo apparaisse dans la série en raison du fait qu’il était, eh bien, The Hulk. Il s’avère que Mark Ruffalo et Marvel ont déjà une longueur d’avance sur nous alors que la star de Hulk a révélé ce week-end au C2E2 qu’il avait des discussions pour apparaître dans She-Hulk. LaughingPlace était sur place au panneau pour attraper Mark Ruffalo laisser tomber la friandise She-Hulk.

Ruffalo dit qu’il est question que son Hulk pourrait apparaître dans la série #SheHulk… mais les discussions sont préliminaires. # C2E2

– LaughingPlace.com (@laughing_place) 1 mars 2020

Il serait assez surprenant que Mark Ruffalo n’apparaisse pas dans la série Disney Plus car l’un des points focaux de la série Disney Plus est de légitimer l’univers cinématographique Marvel en tant que franchise multiplateforme. Au-delà de cela, Hulk fait partie intégrante de l’histoire d’origine She-Hulk, donc Mark Ruffalo devrait être à bord pour rendre justice à l’histoire d’origine. Il reste encore beaucoup de temps avant que la série She-Hulk ne sorte Disney Disney, alors j’espère que Mark Ruffalo et les têtes de Marvel pourront trouver le moyen idéal de le faire entrer dans la série télévisée.

Voulez-vous voir Mark Ruffalo dans la série Disney Plus? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Dans les bandes dessinées, She-Hulk est l’alter-ego de Jennifer Walters, avocate privée et cousine de Bruce Banner. Après avoir été abattue, Jennifer Walters reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui la transforme en She-Hulk à propulsion gamma. Cependant, contrairement à la plupart des incarnations de Hulk de Bruce Banner, Jennifer Walters conserve son esprit vif et son contrôle émotionnel sous sa forme She-Hulk, qui devient plus tard permanente.

La prochaine liste de films de Marvel Studios comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder. En plus des longs métrages susmentionnés, Marvel Studios développe plusieurs émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms.Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Source: LaughingPlace