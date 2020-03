Mark Ruffalo aurait confirmé son retour à She-Hulk

Lorsque Marvel a annoncé qu’un She-Hulk La série télévisée était en route pour Disney Plus en août dernier, non seulement cela nous a dit que Jennifer Walters ferait bientôt ses débuts dans le MCU, mais cela a également fortement laissé entendre que son cousin Bruce Banner reviendrait également. Effectivement, en novembre, Mark Ruffalo a révélé qu’il devait rencontrer Kevin Feige pour discuter d’une autre remise des gaz en tant que Hulk et plus tôt ce mois-ci, l’acteur a confirmé que des “discussions préliminaires” étaient en cours.

Maintenant, selon un nouveau rapport de The Illuminerdi, Ruffalo était un peu économique avec la vérité dans cette récente mise à jour, car la sortie dit que la star d’Avengers: Endgame est 100% enfermée pour reprendre son rôle dans She-Hulk. L’Illuminerdi souligne qu’il n’y a aucun doute à ce sujet, selon leurs informations, et ils ont obtenu une “confirmation définitive” sous forme de “preuve visuelle” que Banner sera de retour dans la série.

L’implication de Ruffalo est également parfaitement logique. Dans les bandes dessinées, Banner est la clé de la transformation de Jennifer en She-Hulk, car le géant de jade doit lui donner une transfusion sanguine d’urgence pour sauver la vie de son cousin. Les descriptions de personnages précédentes ont révélé que cette origine sera également étroitement adaptée au MCU, alors vous auriez évidemment besoin de Hulk pour le faire. Sans oublier que le WGTC vous a dit pour la première fois en avril que Ruffalo reviendrait.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Cela correspond également à nos propres informations que plusieurs autres joueurs du coin Hulk de l’univers – y compris le général Ross de William Hurt et même Betty de Liv Tyler – pourraient également apparaître dans la production. En plus de présenter l’héroïne titulaire, il semble que la série pourrait devenir une sorte de suite de The Incredible Hulk.

She-Hulk devrait commencer le tournage cet été, donc certains détails de coulée de béton devraient se matérialiser le plus tôt possible. Pour l’instant, cependant, nous pouvons apparemment rester tranquilles sachant que Hulk va se frayer un chemin sur nos écrans dans les deux prochaines années.