Mark Ruffalo confirme qu’il est en pourparlers pour revenir dans la série Disney + She-Hulk

Au dernier salon D23 Expo, les studios Marvel Kevin Feige annoncent une nouvelle série Disney + avec She-Hulk.

La production de la série devrait commencer plus tard cette année et rien n’a encore été officiellement annoncé concernant la série, en particulier qui incarnera She-Hulk.

Mais le week-end dernier, l’acteur de Hulk Mark Ruffalo a déclaré à une foule au C2E2, qu’il était en pourparlers préliminaires pour apparaître dans la prochaine série.

Dans les bandes dessinées, Bruce Banner doit donner une transfusion sanguine à sa cousine, l’avocate Jennifer Walters. Cela l’amène à obtenir ses super-pouvoirs, qui sont similaires à ceux de Hulk, mais elle ne souffre pas des problèmes de personnalité partagée que Hulk fait.

On ne sait pas si Mark Ruffalo jouerait Bruce Banner ou le professeur gris Hulk que nous l’avons vu à la fin de Avengers: Fin de partie.

She-Hulk devrait frapper Disney + l’année prochaine.

Êtes-vous impatient de voir Hulk dans la nouvelle série Disney + She-Hulk?

Source: ComicBook

