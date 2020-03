Mark Ruffalo confirme qu’il est en pourparlers préliminaires pour She-Hulk de Disney +

Mark Ruffalo confirme qu’il est en pourparlers pour rejoindre She-Hulk de Disney +

Lors d’une récente apparition à la Chicago Comic & Entertainment Expo 2020 (via Laughing Place), le candidat au Golden Globe Mark Ruffalo a révélé qu’il avait déjà engagé des discussions préliminaires avec Marvel Studios pour son apparition potentielle dans la prochaine série MCU de Disney +. She-Hulk. Ruffalo a pris pour la première fois le rôle de Bruce Banner / Hulk en 2012 Les Vengeurs. Depuis lors, il est apparu dans 6 films MCU, y compris le film le plus rentable de l’année dernière Avengers: Fin de partie, où Bruce Banner s’est complètement fusionné avec son alter ego vert en colère.

Ruffalo dit qu’il est question que son Hulk pourrait apparaître dans la série #SheHulk… mais les discussions sont préliminaires. # C2E2

– LaughingPlace.com (@laughing_place) 1 mars 2020

La révélation de Ruffalo fait suite aux rumeurs de casting qui ont commencé à circuler la semaine dernière, où Marvel Studios serait à la recherche d’une actrice de «type Alison Brie» pour incarner le rôle de Jennifer Walters. Lors d’une apparition au Late Late Show avec James Corden que vous pouvez consulter ci-dessous, la candidate de Golden Globe, Alison Brie, a été interrogée sur ses réflexions sur les rumeurs de casting, suggérant en plaisantant qu’elle pourrait être en pourparlers pour She-Hulk.

le She-Hulk La série a été officiellement annoncée par le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige l’année dernière, ainsi que deux autres émissions MCU pour Mme Marvel et She-Hulk. Cela marque les débuts en action réelle des super-héros emblématiques qui devraient également figurer dans les futurs films MCU.

La série sera développée et écrite par Jessica Gao, qui est la scribe lauréate d’un Emmy derrière Rick et MortyLe célèbre épisode de la saison 3 «Pickle Rick».

She-Hulk a fait ses débuts dans “Savage She-Hulk” # 1 de Marvel Comics en 1980, créé par l’écrivain Stan Lee et l’artiste John Buscema. Son alter ego est Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner / Hulk, qui, après avoir été abattu, reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui la transforme en un monstre vert similaire. Plus tard, elle est devenue membre des Avengers et a brièvement remplacé Ben Grimm dans The Fantastic Four.

She-Hulk est l’une des nombreuses propriétés que Marvel Studios développe actuellement pour le prochain service de streaming Disney +, y compris Le faucon et le soldat d’hiver, Loki, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, WandaVision, Hawkeye, Moon Knight et Mme Marvel. le Soldat d’Hiver La série devrait être la première à être diffusée dans le groupe, la première saison de six épisodes devant faire ses débuts en août 2020.