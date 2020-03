Mark Ruffalo confirme qu’il pourrait jouer dans la série Parasite

Mark Ruffalo est un parasite … dans le meilleur sens du terme. Il y a peu de temps, la rumeur a commencé que le bon Ruffalo, mieux connu sous le nom de Bruce Banner / Hulk au MCU, pourrait jouer dans la nouvelle mini-série basée sur Parasite, du réalisateur Bong Joon-Ho, mais maintenant les rumeurs ont été confirmées par lui-même acteur et a même laissé entendre qu’il sera le protagoniste de ce projet. Avec lequel, Ruffalo vient également de révéler que la série sera une version américaine du film sud-coréen.

Selon Comicbook, lors de la récente convention C2E2 à Chicago, Ruffalo a annoncé que les rumeurs sur sa participation à la minisérie Parasite étaient vraies, seulement qu’il attendait le script. Il a également révélé que s’il rejoignait le projet, il aimerait donner vie au père de Kim., joué par l’acteur Kang-ho Song dans la version originale.

«Nous nous sommes rencontrés. Je l’aime, j’aime le film. Je pourrais jouer le père de Parasite, dans une série télévisée. J’adorerais le faire. Nous attendons le script et tout ça, mais oui, c’est tout à fait vrai et c’est en cours », a déclaré Ruffalo.

La minisérie Parasite n’a pas de date de sortie, mais elle sera diffusée via HBO et, selon Bong lui-même, l’histoire abordera les secrets non divulgués sur les personnages de la version originale de son film.

