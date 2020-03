Mark Ruffalo dit que les Avengers d’Iron Man: la mort en fin de partie l’a brisé

La mort d’Iron Man au cours de l’année dernière Avengers: Fin de partie a été un grand moment pour le MCU qui a laissé les fans de Marvel les yeux embués dans le monde entier, il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la perte de Tony Stark a également été un coup dur pour l’acteur de Hulk Mark Ruffalo.

Lors d’un récent panel au C2E2 à Chicago, on a demandé à Ruffalo qui, selon lui, offrait la meilleure performance de super-héros, et après un peu de plaisanterie avec la modératrice Clare Kramer, le habitué du MCU a finalement choisi sa co-star Robert Downey Jr., disant:

«Robert. Robert est mon héros. Son Iron Man est comme définitif et il a commencé tout cela. Je m’émerveille toujours de lui quand je travaille avec lui, alors … Je veux dire, il l’a fait le plus longtemps et avec le plus de classe et de grâce et de générosité alors oui, je dirais Robert et quand il est mort, ça m’a brisé . “

Ruffalo a ensuite fait un bref signe de tête aux faux scripts notoires utilisés pour Fin du jeu, suggérant que même lui ne savait pas à l’avance le décès de Tony, expliquant:

«Nous pensions qu’il allait se marier. C’est ce qui était dans mon script. “

En tant que star d’Iron Man en 2008, Tony Stark était le visage original du MCU. Sa mort récente en Fin de partie ressemblait donc à la fin d’une époque pour les fans de Marvel – un sentiment qui a été souligné quelques minutes plus tard par la retraite de Captain America.

Depuis lors, nous avons des raisons de croire que Hawkeye et Thor transmettront bientôt leurs torches respectives à de nouveaux héros, et il semble que quelque chose de très similaire se produira pour Bruce Banner dans la prochaine émission de télévision She-Hulk. Néanmoins, Ruffalo a taquiné de nouvelles idées pour son personnage aussi récemment que ce week-end, quand il a dit aux participants de C2E2 qu’il aimerait faire un film montrant la transformation de Bruce en professeur Hulk.

J’espère que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour connaître les futurs plans de Marvel pour Ruffalo, mais en attendant, vous pouvez en voir un autre Avengers: Fin de partie victime de retour au combat lorsque Black Widow sortira en salles le 1er mai.