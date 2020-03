Mark Ruffalo explique comment il ferait une émission de télévision Hulk

Cela a peut-être pris un certain temps, mais il semble que Disney soit prêt à prendre au sérieux leurs adaptations de Marvel Cinematic Universe sur petit écran. Bien sûr, les agents de S.H.I.E.L.D. a dépassé le nombre de 100 épisodes, mais l’agent Carter a été écourté beaucoup trop tôt, et les émissions de Netflix Marvel ont toutes été annulées et mises au pâturage (pour le moment, du moins).

Heureusement, avec le lancement de Disney Plus, la Maison de la souris est prête à lancer une multitude de séries télévisées sur le monde. À la fin de l’année, The Falcon and the Winter Solider et WandaVision seront ajoutés au service de streaming, et de nombreux autres projets sont également en préparation, notamment Loki, Hawkeye, Moon Knight, Mme Marvel et un spectacle centré sur She-Hulk.

En parlant de cela, nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Mark Ruffalo pourrait reprendre son rôle de géant vert joyeux dans la série She-Hulk, mais il s’avère qu’il a quelques idées sur la façon de démarrer un spectacle basé sur l’original Hulk aussi. Comme le rapporte ComicBook.com, Universal détient toujours les droits du personnage (quand il s’agit de faire un film autonome), mais Disney pourrait peut-être verrouiller l’option de faire une émission de télévision.

Ruffalo, qui a assisté cette année à la Chicago Comic and Entertainment Expo (C2E2), a donné son argumentaire pour une série centrée sur Hulk et a expliqué ce qui suit:

“Je le remettrais probablement en route un peu. Je pense que cela fonctionne vraiment et dans cette nouvelle ère numérique, nous sommes tous surveillés, cela pourrait être une dimension intéressante à la façon dont il reste en fuite. C’est probablement par là que nous commencerions – lui décidant «Je ne veux plus faire ça», mais c’est difficile maintenant parce qu’il est le professeur. Il est difficile à cacher. “

Franchement, c’est dommage que nous ne puissions pas obtenir un autre film Hulk autonome (Thor: Ragnarok était aussi proche que nous le ferons, pour le moment), mais nous ne serions pas nécessairement contre une émission de télévision. Mais nous sommes curieux, qu’en pensez-vous? Aimeriez-vous voir le géant vert sur le petit écran, ou pensez-vous qu’il devrait s’en tenir aux grandes ligues? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.