Mark Ruffalo fait le point sur la série Disney + She-Hulk

Au cours des dernières années du D23 Expo, Marvel a annoncé qu’une toute nouvelle série mettant en vedette She-Hulk, viendrait à Disney + et récemment l’acteur de “Hulk” Mark Ruffalo a parlé avec Variety de la possibilité d’apparaître dans la prochaine série.

“Il n’y a rien de complètement à un endroit où c’est fait. On parle de voir Banner / Hulk apparaître dans [the Disney Plus series] “Elle – Hulk.” Si nous trouvons quelque chose de bien, ce serait vraiment intéressant. En ce moment c’est tout. C’est tout ce qu’il y a sur la table. “

Dans les bandes dessinées, Jennifer Susan Walters obtient ses pouvoirs lorsqu’elle se blesse et doit subir une transfusion sanguine d’urgence de son cousin, Bruce Banner, la transformant en She-Hulk. Il faudrait donc avoir au moins une scène avec Mark Ruffalo en tant que Bruce Banner, bien que She-Hulk et Hulk se soient associées à de nombreuses reprises.

Il a également expliqué pourquoi il aimerait faire un film autonome avec Hulk.

«Il y a une idée qui, je pense, pourrait être vraiment intéressante. Nous ne l’avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme le Rosencrantz et le Guildenstern des Avengers. Il serait intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui lui est arrivé entre tous ces films. “

Alors que deux films Hulk autonomes ont été publiés, Mark Ruffalo n’a jamais pu avoir son propre film solo, car Universal Studios a toujours les droits de distribution pour sortir des films Hulk solo (ce qui explique pourquoi “Hulk” et “The Incredible Hulk “Ne sont pas disponibles sur Disney +).

Espérez-vous voir Mark Ruffalo revenir pour She-Hulk?

