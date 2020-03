Mark Ruffalo joue avec lui – / Film

Mark Ruffalo est le dernier acteur à avoir doublé son devoir dans une série télévisée de prestige – sur les traces de James Franco dans The Deuce et Ewan McGregor dans Fargo – jouant des jumeaux identiques dans HBO Je sais que cela est vrai. Ruffalo joue le rôle de frères jumeaux identiques, dont l’un souffre de schizophrénie paranoïde, dans une série limitée intense basée sur Agneau WallyRoman à succès du même nom. Regardez la bande-annonce Je sais que c’est vrai ci-dessous.

Je sais que c’est vraiment vrai

Mark Ruffalo vise les Emmy avec son retour à la télévision après une interruption de 6 ans. Son dernier rôle à la télévision a été pour le film de télévision de 2014 de HBO The Normal Heart, pour lequel il a été nominé pour un Emmy, donc il n’y a aucune raison qu’il n’obtiendra pas les mêmes prix pour I Know This Much Is True Et avec le double du Ruffalo, il a deux fois plus de chance.

Ruffalo joue le rôle de deux frères jumeaux identiques dans I Know This Much Is True, un drame basé sur le roman de Wally Lamb de 1998, qui suit la vie parallèle des frères alors que l’un lutte contre la schizophrénie paranoïde et que l’autre essaie désespérément de prendre soin de son frère tout en faisant face à son propre traumatisme. La série de six épisodes, entièrement réalisée par Blue Valentine et le réalisateur de The Place Beyond the Pines Derek Cianfrance, semble intense et fascinante – juste le genre de drame charnu dans lequel Ruffalo se délecte. Également en vedette dans la série sont Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, et Aisling Franciosi.

Le cadre de Cianfrance produit avec Ben Browning et Glen Basner pour FilmNation Entertainment, aux côtés de Ruffalo pour William Hill Productions, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstein et Jamie Patricof, en tant que co-exécutif.

Voici le synopsis de I Know This Much Is True:

Basée sur le roman à succès de 1998 de Wally Lamb, adapté et réalisé par Derek Cianfrance, cette série limitée suit la vie parallèle de frères jumeaux identiques, jouée par Mark Ruffalo. Une saga familiale, elle raconte une histoire de trahison, de sacrifice et de pardon dans le contexte de l’Amérique du XXe siècle.

I Know This Much Is True en avant-première sur HBO sur 27 avril 2020.

