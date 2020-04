Mark Ruffalo n’a pas toujours été la voix de Hulk dans le MCU

Jusqu’à tard dans le jeu, Hulk n’a pas dit grand-chose dans les films de Marvel Cinematic Universe. La plupart de ce qu’il a dit correspondait à sa phrase de signature “Hulk Smash!” ou “Puny (peu importe)”. La plupart du temps, il rugissait, grognait ou grognait.

Cependant, le géant vert pas si joyeux a commencé à avoir un vocabulaire plus étendu à commencer par Thor: Ragnarok. C’est en partie parce que ce n’est qu’à ce moment-là que sa voix a été faite par Mark Ruffalo. Avant cela, c’était un autre Hulk: Lou Ferrigno, qui a joué le personnage de la série télévisée CBS des années 70 et 80.

Mark Ruffalo | Victor Chavez / .

Qui a déjà exprimé Hulk?

La plupart des fans connaissent la dichotomie de qui a joué le Hulk dans cette série: Bill Bixby a joué le scientifique en essayant vainement de trouver un moyen de ne pas devenir le Hulk, tandis que Ferrigno a joué le gars que David Banner est devenu chaque fois que quelqu’un essayait de contrecarrer ses efforts.

Ce que les fans ne savent peut-être pas, c’est que Ferrigno, un culturiste, n’a pas fourni les rugissements ou les grognements de Hulk. Cela a été initialement fait par l’acteur Ted Cassidy, qui a également fourni la narration qui a ouvert le spectacle, expliquant comment Banner est devenu Hulk et un homme traqué. Lorsque Cassidy est décédée, la voix a été fournie par l’acteur Jack Napier, qui l’a fait pour le reste de la série.

Plusieurs acteurs différents ont donné la voix à Hulk dans divers dessins animés, dont Ron Perlman, le Hellboy des films de Guillermo del Toro. Dans cette base de données d’acteurs de voix, la voix qui apparaît le plus est celle de Fred Tatasciore, dont la longue chaîne de plus de 1000 crédits comprend le Red Guardian, le commissaire Gordon et le Joker, entre autres.

Pourquoi Mark Ruffalo a-t-il pris la voix si tard?

En plus de jouer Bruce Banner, Ruffalo a également fait le travail de capture de mouvement qui a contribué à la création de Hulk. Étant donné que Hulk n’a pas dit grand-chose au début, Marvel n’a probablement pas vu beaucoup de raisons de changer la voix. En plus, Ferrigno le faisait était un régal amusant pour les fans qui savaient que c’était sa voix.

En ce qui concerne Thor: Ragnarok, cependant, Hulk devait dire beaucoup plus que deux ou trois mots à la fois. Selon Comicbook.com, Hulk étant plus verbeux, il a été décidé de laisser Ruffalo faire tout le kit et kaboodle. Le résultat a été, comme le site le décrit, la version la plus complète du personnage que nous ayons jamais vue, et… la différence apparaît vraiment à l’écran! “

Au moment où Avengers: Fin de partie est apparu, nous avons rencontré ce que l’on appelle de manière interchangeable “Professeur Hulk” ou “Smart Hulk”, qui avait Bruce Banner prenant la forme de Hulk ou le Hulk prenant l’esprit de Bruce Banner, selon la façon dont vous le regardez. Cette version du personnage a divisé les fans, mais il pourrait réapparaître dans She-Hulk, le spectacle étant développé pour Disney + et qui apparaîtra probablement en 2022.

Que fait Lou Ferrigno en ce moment?

Ces jours-ci, Ferrigno se retrouve toujours du côté droit, ironiquement comme le genre de personne qui chassait Hulk. Il est l’adjoint d’un shérif dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique, ayant prêté serment au début de 2020. Ferrigno affirme que ce n’est pas seulement un concert de cérémonie à cause de sa célébrité.

Ferrigno a déclaré: «Je suis certifié et j’ai des pouvoirs de police dont je suis très fier. J’ai traversé toute la conduite, le tournage, les études et cela a changé ma vie et je suis très heureux d’être un héros de la vie réelle, protégeant la vie et les biens. “

Il n’était pas très content de «Smart Hulk» lui-même, disant, plutôt carrément: «J’ai dû presque crier et parler comme le pense et ressent Hulk. Et maintenant, dans ce nouveau film, Hulk a des conversations de dialogue, je pense que ça vient de le gâcher. »