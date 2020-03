Mark Ruffalo pense que Bong Joon-Ho serait un grand réalisateur Marvel

Mark Ruffalo a confirmé qu’il était en pourparlers pour la série Parasite de HBO et pense que Bong Joon-ho serait un excellent réalisateur pour un film Marvel.

L’acteur de Hulk, Mark Ruffalo, a assisté au C2E2 à Chicago au cours du week-end et a posé un tas de questions aux fans lors d’un panel. Lors du panel C2E2, Mark Ruffalo a confirmé qu’il était en pourparlers pour She-Hulk et pour jouer le père sur la prochaine série Parasite HBO. Bien sûr, Parasite a eu une saison de récompenses très réussie en capturant le meilleur film, Bong Joon-ho remportant le prix du meilleur réalisateur et plusieurs autres.

Mark Ruffalo a également ajouté qu’il pensait que Bong Joon-ho serait un excellent réalisateur pour un film Marvel. Bong Joon-ho n’est pas étranger aux films de bandes dessinées, ayant réalisé la star des Avengers Chris Evans dans Snowpiecer. Marvel Studios a également recherché de plus grands noms au fil des ans comme Ryan Coogler et Sam Raimi, donc ce ne serait pas un tronçon. Bong Joon-ho a également déclaré dans le passé qu’il ne serait pas opposé à la réalisation d’un film de super-héros, mais a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas dépasser les costumes ajustés.

Mark confirme qu’il est en pourparlers pour jouer le père dans une émission de télévision #Parasite. Il ajoute que Bong Joon-ho serait un grand réalisateur Marvel. # C2E2

Quel film de super-héros aimeriez-vous voir directement Bong Joon-ho? Avez-vous déjà vu Parasite? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Mark Ruffalo est apparu pour la dernière fois en tant que Hulk dans Avengers: Fin de partie, voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

