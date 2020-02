Mark Ruffalo pourrait apparaître dans la série ‘Parasite’ de HBO

Sans aucun doute, tout le monde parle depuis dimanche de Parasite, le film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Et ce n’est pas pour moins elle a été la grande gagnante de la 92e remise des Oscars, qui a non seulement pris certaines catégories chantées comme meilleur film étranger, à la surprise de beaucoup –Nous compris– Il a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film de l’année, un fait véritablement historique.

Depuis quelques jours, on supposait que HBO –La même chaîne qui nous a apporté de grandes productions comme Game of Thrones et Tchernobyl– ils travaillaient avec Bong Joon-ho dans une série basée sur l’histoire de Parasite, qui parle de deux familles de classes sociales différentes, les Kim et le parc, qui à travers une intrigue pleine d’humour noir et de suspense font face à leurs réalités.

Bien qu’il n’y ait toujours rien de concret, allez, il n’y a même pas de script terminé, il y a déjà quelques noms qui sont envisagés pour apparaître dans le casting et ils s’appelleraient l’un des noms forts de Marvel Studios, pour être exact le Hulk lui-même. Selon diverses sources, dont Collider, ils ont déclaré que l’acteur avait été nominé trois fois pour un Oscar, Mark Ruffalo, est considéré et en pourparlers avec la chaîne de télévision pour jouer dans la série Parasite.

Les détails de l’intrigue sur laquelle la série marchera restent rares, et les personnages ne seront pas nécessairement les mêmes dans le film, il est donc difficile de dire qui exactement Ruffalo jouera. Mais plus ou moins par ordre de pertinence, Mark pourrait être une version américaine de Kim Ki-taek, le patriarche de la famille de la classe inférieure.

Bien que la série ne soit pas encore en cours de production, il est certainement intéressant de voir que l’influence et l’ampleur du film ne sont pas seulement restées pendant la saison des récompenses -Spécifiquement des Oscars-, mais continuera à donner de quoi parler dans différents médias. Nous aurons certainement Parasite pour passer un bon moment.