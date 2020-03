Mark Ruffalo souhaite que Bruce et Natasha lui aient donné plus d’un essai universitaire

La romance entre Ponton et Black Widow dans Avengers: Age of Ultron n’est guère le fil de l’intrigue le plus populaire parmi les téléspectateurs MCU, et au moment où la paire s’est réunie dans Avengers: Infinity War, il semble que les pouvoirs en place à Marvel Studios aient décidé que les deux devraient rester strictement amis.

Néanmoins, non seulement Mark Ruffalo est un fan de la direction inattendue prise par son personnage dans Age of Ultron, mais il souhaite que Marvel en ait fait plus avec Bruce Banner et la relation de Natasha Romanoff.

L’acteur de Hulk était récemment présent au C2E2 à Chicago, où un jeune fan lui aurait demandé de nommer une chose qu’il changerait au sujet de l’univers cinématographique Marvel. La réponse initiale de Ruffalo a été de demander au garçon quelle serait sa réponse, ce à quoi le fan a répondu qu’il aimerait annuler la mort d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie.

Ruffalo a ensuite admis qu’il ne pensait pas pouvoir trouver une meilleure réponse, bien qu’il ait fait une suggestion:

«Je pense que je suppose que j’aurais aimé voir Black Widow et Banner essayer plus d’université. Ce truc est vraiment bon. “

Au cours du même panel, Ruffalo a également partagé quelques réflexions sur l’avenir de la franchise Marvel. En plus d’exprimer son intérêt pour la réalisation d’un film sur la transformation de Bruce en professeur Hulk, la star a mentionné qu’il est actuellement en pourparlers pour un rôle dans la prochaine émission de télévision She-Hulk.

Néanmoins, nous n’avons pas encore reçu de confirmation officielle de toute future sortie pour le géant de jade. Et étant donné le nombre de PontonLes pairs de la phase 1 ont quitté la franchise ou semblent approcher de la fin de leur course, il est fort possible que le parcours MCU de Ruffalo entre également dans sa dernière ligne droite.

Quant à Nat, nous verrons le vieil ami de Bruce au moins une fois de plus lorsque Black Widow sortira en salles le 1er mai.